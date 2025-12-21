Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
21. 12. 2025,
18.23

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

V Novem Pazarju protest srbskih študentov in njihovih podpornikov

Protest Srbija | Foto Guliver Image

Foto: Guliver Image

V Novem Pazarju na jugozahodu Srbije so danes pripravili shod študentov in njihovih podpornikov v znak protesta, ker naj bi več kot 200 študentov univerze v tem mestu izgubilo študentski status, okoli 30 profesorjev pa ostalo brez dela. Študenti trdijo, da se univerzo "sistemsko ruši", poroča portal N1.

Shod pred sedežem univerze so sklicali študenti pod geslom Ali oni ali mi, udeleženci pa so po poročanju N1 prišli iz vse Srbije, da bi jim izkazali podporo.

Shod se je pričel z 18 minutami tišine, s čimer so se udeleženci poklonili 16 žrtvam padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu in še dvema ponesrečenima osebama. Nato so se sprehodili po bližnji magistralni cesti, kjer je bil zaradi tega oviran promet.

Uprava univerze je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug pred dnevi zanikala navedbe o odpustitvi profesorjev. Po njenih trditvah so skoraj vsi sodelavci, ki so v zadnjih treh letih ostali brez dela, prostovoljno zapustili univerzo in se zaposlili v krajih stalnega bivališča.

