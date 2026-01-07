Velik del Hrvaške ter Bosne in Hercegovine je po obilnem sneženju danes pod debelo snežno odejo in v primežu izjemno nizkih temperatur, kar povzroča tudi številne težave v prometu. Na postaji v hrvaškem Kninu je v torek zvečer obstal vlak na poti iz Zagreba v Split, potniki pa naj bi bili večinoma prepuščeni sami sebi.

Snežne padavine, ki so v torek zajele tako rekoč celotno Hrvaško, so se danes umirile. Iz več delov države poročajo o nekaj deset centimetrov visoki snežni odeji, največ snega je zapadlo v Liki.

Na Zavižanu v Velebitu so namerili 60 centimetrov novega snega, v Gospiću pol metra, v Delnicah pa nekaj manj kot 40 centimetrov.

Na Hrvaškem težave v prometu, orkanski veter zaprl avtocesto

Sneženje ni prizaneslo niti celinskemu delu države. V Zagrebu so na primer zjutraj namerili okrog 20 centimetrov snega.

Ob vseh težavah v prometu je sredi Zagreba obstal tudi tramvaj.

Promet je danes v velikem delu države oviran, marsikje pa prepovedan za večja vozila in tista brez zimske opreme. Del avtoceste A1, ki povezuje Zagreb in Split, je med priključkoma Sveti Rok in Posedarje zaradi snega in orkanskega vetra zaprt za vsa vozila, poročajo hrvaški mediji.

Vlak v Kninu obstal

Zaradi snega, pa tudi podrtih dreves na progah je močno oviran tudi železniški promet v državi. Na postaji v Kninu tako od torka zvečer od 21. ure stoji vlak, ki je bil na poti iz Zagreba v Split. Potniki so za več hrvaških medijev zatrdili, da so večinoma prepuščeni sami sebi, dobili naj ne bi niti pomoči niti informacij pristojnih.

V Kninu je sinoči padal tudi leden dež.

O težavah v prometu so v torek poročali tudi iz prestolnice, kjer je stranka HDZ danes ostro kritizirala župana Tomislava Tomaševića, češ da v mestu že dva dneva vlada kaos, ki naj bi kazal na popolno razgradnjo mestnih služb. Promet naj bi bil ohromljen, ceste pa neočiščene.

V Zagrebu imajo veliko pritožb zaradi neočiščenih pločnikov.

Mestne oblasti so zjutraj sporočile, da so po prenehanju sneženja danes vse glavne ceste že očiščene.

Zagreb

Kaos tudi v Bosni in Hercegovini

Promet je zaradi vremenskih razmer močno oviran tudi v BiH, kjer je ponekod snežilo, drugod pa deževalo. V različnih delih države je zapadlo od deset do 30 centimetrov novega snega.

Sarajevo Foto: Reuters

Vremenske razmere med drugim povzročajo veliko težav na severozahodu države. V kraju Bosanski Petrovac, kjer je zapadlo pol metra snega, so prebivalci zaradi neočiščenih cest pozvali k razglasitvi izrednih razmer. V Sarajevu pa mestne oblasti iščejo dodatne delavce za čiščenje snega z ulic in v ta namen ponujajo enomesečno zaposlitev, poroča regionalni portal N1.

V Srbiji odrezani od sveta

Sneži tudi v Srbiji, kjer danes napovedujejo dodatne padavine, mogoč je tudi leden dež. V torek zvečer je bilo več krajev na zahodu države po poročanju N1 zaradi snega odrezanih od sveta, ponekod so bili tudi brez elektrike in vode.

Beograd Foto: Reuters

Na Kosovu so medtem obilne padavine ponekod povzročile poplave, najhuje je na zahodu države. Ponekod so ostali brez elektrike in pitne vode, številne ceste pa so zaradi naraslih vodotokov neprevozne, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.