Več deset tisoč ljudi je v soboto v Budimpešti protestiralo zaradi domnevne nedejavnosti vlade madžarskega premierja Viktorja Orbana v zvezi z obtožbami o zlorabah otrok v državnih institucijah. K protestom je pozval vodja opozicije Peter Magyar, Orbanov najresnejši politični izzivalec.

Orbanovo vlado je v zadnjih letih pretreslo več odmevnih škandalov v zvezi z zlorabami otrok. Tokrat so ogorčenje na Madžarskem povzročile nove obtožbe o zlorabah v zaporu za mladoletnike v Budimpešti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Javnost so razburili posnetki nadzornih kamer, ki prikazujejo nekdanjega direktorja zapora za mladoletnike v prestolnici, kako je brcnil fanta v glavo. Štirje zaposleni so bili v začetku tega tedna pridržani, vlada pa je v vseh podobnih ustanovah uvedla policijski nadzor. Trije drugi zaposleni so bili aretirani že prej, med njimi nekdanji direktor, ki je obtožen tudi sodelovanja pri prostituciji.

Šokantni podatki o zlorabah otrok

Magyar je v nagovoru pred množico zahteval, da vlada ponovno odpre prejšnje preiskave in zagotovi zaščito za žvižgače, premier Orban in njegova vlada pa bi po njegovih besedah "morala nositi politične, pravne in moralne posledice teh zločinov". Foto: Guliverimage Za dodatno razburjenje je poskrbel vodja opozicije Magyar, ko je v petek objavil do zdaj neobjavljeno uradno poročilo iz leta 2021, ki ugotavlja, da je bila več kot petina otrok v državnih varstvenih ustanovah žrtev zlorab.

Na njegovo pobudo se je nato v soboto v prestolnici zbralo približno 50 tisoč ljudi, številni so s seboj prinesli plišaste otroške igrače, pozivali so k zaščiti otrok in odstopu vlade, navaja AFP.

"Madžarska je prišla do točke, ko ne smemo več čakati in ne moremo več molčati. Vlada že leta ve, kaj se dogaja v sistemu za zaščito otrok, in dopušča, da se preiskave ustavijo ali do njih sploh ne pride," je po poročanju STA dejal vodja opozicije.

Afera odnesla več ljudi

Vlada se medtem zagovarja in vztraja, da je sprejela ustrezne ukrepe proti sumom zlorabe otrok. Orban je prav tako obsodil najnovejši primer zlorabe in dejal, da "tudi mladi kriminalci ne bi smeli biti obravnavani na tak način".

Gre za nov škandal, povezan z zlorabami otrok in Orbanovo vlado. Nekdanja predsednica države Katalin Novak je bila februarja lani prisiljena v odstop, potem ko se je izkazalo, da je pomilostila moškega, obsojenega zaradi prikrivanja spolnih zlorab v domu za otroke in mladostnike.

Afera je s položaja odnesla tudi pravosodno ministrico Judit Varga, premier Orban pa je takrat napovedal niz novih zakonov v boju proti zlorabam otrok.

Afera je privedla tudi do bliskovitega političnega vzpona 44-letnega Petra Magyarja, nekdanjega moža ministrice Varga in sodelavca Orbanove stranke Fidesz, ki je po odstopu predsednice in ministrice dejal, da si ne želi biti več del sistema, kjer se krivci skrivajo za ženskimi krili. Magyar velja za Orbanovega najresnejšega političnega konkurenta pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto.