Na. R., STA

Sobota,
13. 12. 2025,
7.24

Veljati je začela dopolnitev zakona o prostovoljni predaji nezakonitega orožja

orožje | Vlada je ob potrditvi besedila pojasnjevala, da si želi čim manj orožja. Hkrati so poudarjali pomen zavedanja med ljudmi, da s tem, ko imajo nezakonito orožje, ogrožajo varnost ljudi. | Foto Reuters

Vlada je ob potrditvi besedila pojasnjevala, da si želi čim manj orožja. Hkrati so poudarjali pomen zavedanja med ljudmi, da s tem, ko imajo nezakonito orožje, ogrožajo varnost ljudi.

Foto: Reuters

Veljati je začela dopolnitev zakona o orožju, ki omogoča prostovoljno predajo nezakonitega orožja brez pravnih posledic do konca januarja prihodnje leto. Dopolnitev, ki jo je DZ sprejel po nujnem postopku, je posledica nedavnega tragičnega dogodka v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Izročeno orožje oziroma strelivo bo postalo last države, razen če bodo pristojni ugotovili, da je bilo ukradeno ali izgubljeno. Policija, ki bo sprejemala orožje oziroma strelivo, bo slednje izročila ministrstvu za notranje zadeve, ki ga bo uničilo ali podarilo v javno korist muzeju ali izobraževalne namene.

Predlog dopolnitve je vlada potrdila in v obravnavo v DZ posredovala novembra po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je po napadu umrl Novomeščan. 

Napad na Šutarja je sicer pretresel javnost in sprožil tudi druge politične odzive. DZ je sprejel t. i. Šutarjev zakon, s katerim so posegli v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Odstopila sta pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar.

uničevanje strelivo kraja prostovoljstvo država nezakonito orožje vlada
