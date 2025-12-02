DZ o prostovoljni predaji nezakonitega orožja

Na poslanskih klopeh bo danes vladni predlog dopolnitve zakona o orožju, ki bi omogočil predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic do konca januarja prihodnje leto. Pred poslanci pa bo med drugim tudi prva obravnava že pred časom napovedanega predloga zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov.

Predlog dopolnitve zakona o orožju, ki ga bodo poslanci obravnavali na današnji izredni seji, je vlada predlagala po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik, njen namen pa je zmanjšanje kriminalitete, ki je povezana z orožjem, s čimer bi zagotovili višjo stopnjo varnosti v Sloveniji.

Predaja nezakonitega orožja brez pravnih posledic bi bila možna do 31. januarja prihodnje leto. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve. Izročeno orožje oziroma strelivo bi se lahko uničilo, podarilo muzeju ali policiji za izobraževalne namene. O tem bi odločala komisija notranjega ministrstva.

Kaj pa mladoletniki?

Poslanci bodo danes opravili tudi prvo obravnavo v pravosodju dolgo napovedanega vladnega predloga zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov. Postopki proti mladoletnikom so v predlogu predvideni kot prednostni. Predlog predvideva tudi individualno oceno mladoletnika v postopku, ki bi jo izdelal novoustanovljeni center za mladoletnike.

Na klopeh parlamentarcev pa bo tudi predlog zakona o potrjevanju učnih gradiv, s katerim vlada uvaja potrjevanje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov za splošno in poklicno izobraževanje, katerih raba je priporočena z uveljavitvijo novih učnih načrtov na Strokovnem svetu RS.