Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
2. 12. 2025,
6.37

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kazenski zakonik nezakonito orožje mladoletnik Državni zbor orožje

Torek, 2. 12. 2025, 6.37

17 minut

DZ o prostovoljni predaji nezakonitega orožja

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
orožje | Predaja nezakonitega orožja brez pravnih posledic bi bila možna do 31. januarja prihodnje leto. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve. Izročeno orožje oziroma strelivo bi se lahko uničilo, podarilo muzeju ali policiji za izobraževalne namene. | Foto Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Predaja nezakonitega orožja brez pravnih posledic bi bila možna do 31. januarja prihodnje leto. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve. Izročeno orožje oziroma strelivo bi se lahko uničilo, podarilo muzeju ali policiji za izobraževalne namene.

Foto: Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Na poslanskih klopeh bo danes vladni predlog dopolnitve zakona o orožju, ki bi omogočil predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic do konca januarja prihodnje leto. Pred poslanci pa bo med drugim tudi prva obravnava že pred časom napovedanega predloga zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov.

Predlog dopolnitve zakona o orožju, ki ga bodo poslanci obravnavali na današnji izredni seji, je vlada predlagala po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik, njen namen pa je zmanjšanje kriminalitete, ki je povezana z orožjem, s čimer bi zagotovili višjo stopnjo varnosti v Sloveniji.

Predaja nezakonitega orožja brez pravnih posledic bi bila možna do 31. januarja prihodnje leto. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve. Izročeno orožje oziroma strelivo bi se lahko uničilo, podarilo muzeju ali policiji za izobraževalne namene. O tem bi odločala komisija notranjega ministrstva.

droge, pištola, razstrelivo
Novice Matični odbor DZ pritrdil predlogu sprememb zakona o orožju

Kaj pa mladoletniki?

Poslanci bodo danes opravili tudi prvo obravnavo v pravosodju dolgo napovedanega vladnega predloga zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov. Postopki proti mladoletnikom so v predlogu predvideni kot prednostni. Predlog predvideva tudi individualno oceno mladoletnika v postopku, ki bi jo izdelal novoustanovljeni center za mladoletnike.

Na klopeh parlamentarcev pa bo tudi predlog zakona o potrjevanju učnih gradiv, s katerim vlada uvaja potrjevanje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov za splošno in poklicno izobraževanje, katerih raba je priporočena z uveljavitvijo novih učnih načrtov na Strokovnem svetu RS.

Golob Robert Državni zbor poslanska vprašanja
Novice DZ v ustavo vpisal pravico do plačevanja z gotovino
Bavarski dvor, Ljubljana, napad, policija
Novice Veljati je začel Šutarjev zakon
redke bolezni, pohod po Ljubljani
Novice Poslanci sprejeli priporočila glede zdravljenja otrok z redkimi boleznimi
Revolver
Novice 28-letniku med hišno preiskavo zasegli revolver, dovoljenja zanj ni imel
kazenski zakonik nezakonito orožje mladoletnik Državni zbor orožje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.