R. K.

Nataša Pirc Musar Državni zbor Resni.ca predsednik DZ Zoran Stevanović Volitve 2026

Čakanje na predsednico republike Natašo Pirc Musar

Nataša Pirc Musar, predsednica države | Komu bo predsednica republike Nataša Pirc Musar podelila mandat za sestavo vlade, bo znano najkasneje 10. marca. | Foto STA

Po petkovi izvolitvi novega predsednika DZ, to je postal prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović, je zdaj na potezi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po oblikovanju novih poslanskih skupin se bo sestala z voditelji in pri njih preverila podporo potencialnim mandatarjem za sestavo vlade. Komu bo predsednica republike podelila mandat za sestavo vlade, bo znano najkasneje 10. maja.

V petek so poslanci za predsednika državnega zbora postavili novinca v državni politiki Zorana Stevanovića. Predsednik najmanjše parlamentarne stranke je na tajnem glasovanju prejel 48 glasov, 29 poslancev je glasovalo proti.  Novi predsednik državnega zbora je Zoran Stevanović. | Foto: STA Novi predsednik državnega zbora je Zoran Stevanović. Foto: STA

S konstituiranjem državnega zbora se je iztekel mandat vladi Roberta Goloba, ki od tega trenutka dalje opravlja le še tekoče posle. V naslednjih dneh se bodo najprej oblikovale nove poslanske skupine, nato je na potezi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki ima 30 dni časa, da državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade.

Predvidoma je prvi možen termin za sestanek Pirc Musar z voditelji poslanskih, kjer bo preverila, ali obstaja kandidat za predsednika vlade, 20. april, skrajni rok pa 10. maj. Ko bo Pirc Musar sprejela odločitev, komu bo podelila mandat za sestavo vlade, poslanci o kandidatu glasujejo najhitreje 48 ur in in najpozneje sedem dni po vložitvi kandidature. 

Na urad predsednice republike smo poslali vprašanja o njenih nadaljnjih korakih v zvezi z oblikovanjem nove vlade in kdaj predvideva, da bi lahko sprejela odločitev o podelitvi za sestavo vlade. Zanimalo nas je tudi, po katerih kriterijih bo presojala, komu bo podelila mandat za sestavo vlade in ali pričakuje, da bo postopek imenovanja mandatarja potekal hitro ali bo zahteval daljša usklajevanja. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

V katerem primeru bi lahko odšli na predčasne volitve?

Prvo glasovanje za mandatarja je tajno, kandidat pa potrebuje najmanj 46 glasov podpore. Če podpore ne dobi, lahko v drugem krogu poleg predsednice republike, ki v 14 dneh po posvetovanjih predlaga drugega ali istega kandidata, to storijo tudi posamezne poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Če tudi v drugem poskusu mandatar ni izvoljen, imajo poslanci še eno, to je zadnjo možnost, ki pa je nekoliko lažja, saj na tretjem glasovanju zadošča že večina poslanskih glasov navzočih poslancev. Če mandatar tudi v tretjem krogu ni izvoljen, predsednica republike razpusti državni zbor in razpiše nove predčasne volitve. Na volišča bi lahko odšli najprej v 40 dneh od dneva razpisa volitev in najkasneje dva meseca po razpustu državnega zbora.

