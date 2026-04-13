Policijska akcija v Vevčah: prišlo naj bi do streljanja, osumljenec na begu

V ljubljanskih Vevčah poteka policijska akcija. Po neuradnih informacijah portala Svet24 je tam prišlo do streljanja, policisti naj bi enega od udeležencev že prijeli, drugega pa še iščejo. Na terenu je več policijskih enot, območje pa pregleduje tudi policijski helikopter.

Da je v teku akcija, so na ljubljanski policijski upravi potrdili za 24ur.com in dodali, da podrobnejših informacij za zdaj ne razkrivajo.

Po neuradnih informacijah portala Svet24, ki se sklicuje na očividce, je bil eden od udeležencev v streljanju ranjen, druga oseba, ki je na begu, pa naj bi po streljanju skočila v Ljubljanico.

