K. M., STA

Petek,
10. 4. 2026,
18.48

predsednik Državni zbor Resni.ca Zoran Stevanović

Petek, 10. 4. 2026, 18.48

"Nismo niti obrisali niti orisali nobene koalicije. Izvolili so samo prvega med enakimi."

Redna seja Državnega zbora | "Izvolili so samo prvega med enakimi," meni novoizvoljeni predsednik DZ Zoran Stevanović. | Foto Ana Kovač

"Izvolili so samo prvega med enakimi," meni novoizvoljeni predsednik DZ Zoran Stevanović.

Foto: Ana Kovač

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po izvolitvi za predsednika DZ zatrdil, da danes niso "niti obrisali niti orisali nobene koalicije", ampak so izvolili samo prvega med enakimi. "To ne pomeni niti za bližnjo niti za neko daljno prihodnost popolnoma nič," je zatrdil. Ponovil je, da se ne vidijo ne v vladi Janeza Janše ne Roberta Goloba.

Na vprašanje, ali njegovo imenovanje za predsednika DZ pomeni, da bodo poslanci stranke Resni.ca omogočili imenovanje četrte vlade Janeza Janše, je Stevanović odgovoril, da bo za sestavo naslednje vlade potrebnih 46 glasov. "Naj se preštejejo, naj povejo, kakšna so njihova programska izhodišča, kakšna so programska izhodišča, ki se ujemajo s programom stranke Resni.ca, in se bomo potem v naši poslanski skupini popolnoma demokratično o tem odločali," je dejal.

Pripravljeni podpreti tako Janševo kot Golobovo vlado 

Po njegovih besedah so pripravljeni podpreti tako Janševo kot Golobovo vlado, če "se zagotovi zadostno število glasov in če uskladijo programska izhodišča z našimi". "Danes nismo niti obrisali niti orisali nobene koalicije, ampak smo dejansko izvolili samo prvega med enakimi," je poudaril.

Na vprašanje, kako razume prejetih 48 glasov, ki ustrezajo številu glasov poslancev strank desne sredine, je odgovoril, da to težko komentira, vendar mu je žal, da jih ni bilo več. "Ampak mi deluje, kot da pač samo nekdo ni želel, da smo mi tisti most, ki bi lahko povezal, ampak je želel nadaljevati neke politike delitev," je dodal.

Zoran Stevanović je izvoljen za novega predsednika državnega zbora. Foto: Ana Kovač

Glede tega, da ga SDS verjetno ne bi podprla, če ne bi pričakovala, da bodo v stranki Resni.ca nato podprli predsednika SDS Janeza Janšo za mandatarja, pa je odvrnil, da je to vprašanje za SDS.

"Ne odločamo se danes tukaj o tem, kdo bo vodil naslednjo vlado, mi si samo želimo, da se ne zgodi politična kriza in da se čim prej postavi parlament na tak način, da lahko presojamo o vsebini," je poudaril. Ob tem je izpostavil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravile stranke t. i. tretjega političnega bloka oz. stebra – NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca.

Na vprašanje, ali je bilo 48 glasov zanj presenečenje, pa je odgovoril, da se je takega rezultata nadejal, tako da ni presenečenje, vendar ga izredno veseli.

O ravnanju Demokratov

Glede ravnanja Demokratov, ki niso prispevali podpisov pod njegovo kandidaturo za predsednika DZ, je Stevanović dejal, da se s tem niso veliko ukvarjali. "Verjetno zato, ker nimajo predsednika stranke zdaj v tem trenutku tukaj, da bi se lahko z njim neposredno pogovarjal o tem, ampak ni pa nihče tega zanikal," je dejal o ravnanju Demokratov.

Zatrdil je, da današnje glasovanje absolutno ni del politične trgovine za prihodnjo vlado. Podpise pod Stevanovićevo kandidaturo so namreč poleg poslancev stranke Resni.ca prispevali tudi po trije poslanci SDS ter poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. Na glasovanju pa je Stevanović verjetno prejel tudi glasove Demokratov. V Svobodi, SD ter poslanski skupini Levice in Vesne pa so v razpravi napovedali, da Stevanovićeve kandidature za predsednika DZ ne podpirajo.

Na kritike, ki jih je v razpravi v parlamentarni dvorani poslušal pred glasovanjem o njegovi kandidaturi, pa je Stevanović odvrnil, da ima vsak pravico, da izrazi svoje mnenje, "ampak to je bilo v trenutku po glasovanju pozabljeno". "Želim biti predsednik vseh poslank in poslancev, tako da to name popolnoma nič ne vpliva," je dejal. Po njegovih besedah je bil to danes samo del tega, kar mora prenašati v svojem političnem življenju, da bi uresničil cilj, ki pa je vrniti moč ljudem.

