"Kljub vsemu stojim za našo odločitvijo, saj menim, da smo se odločili najbolje glede na okoliščine," je v pogovoru povedala kapetanka slovenske ženske teniške reprezentance Maša Zec Peškirič, potem ko je Slovenija v pokalu BJK izgubila proti Španiji.

Maša Zec Peškirič, kapetanka slovenske ženske teniške reprezentance, po porazu proti Španiji na dvoboju za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King ni skrivala razočaranja, a vseeno ostaja zelo pozitivna za prihodnje obračune. V ekipo pa še vedno verjame tudi Tea Starc.

Pred obračunom s Španijo, ki v Portorož ni prišla v najmočnejši postavi, je bilo v slovenski ekipi čutiti veliko samozavesti in tudi dekleta so bila videti motivirana za pomemben dvoboj. A začelo se je zelo slabo, potem ko je morala Tamara Zidanšek zaradi poškodbe gležnja predati dvoboj. Po načrtih pa niso šli niti naslednji dvoboji, tako da so morala slovenska dekleta Špankam priznati premoč (1:3), s tem pa je bilo konec sanj o tako želenem zaključnem turnirju.

Ekipo je presekalo

Maša Zec Peškirič je po zadnjem dvoboju priznala, da se je v ekipi zgodil nesrečen splet okoliščin – s tem je imela v mislih poškodbo Tamare Zidanšek. Dejala je, da je poškodba nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi športniku.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Če izgubiš, je to del športa, poškodba pa lahko močno vpliva tudi na kariero. Za ekipo je to pomenilo veliko izgubo, saj smo ostali brez igralke, ki je bila v odlični formi in na zelo visoki ravni. Prepričana sem, da bi se borila do konca, zato je to velika škoda z vseh vidikov," je povedala kapetanka in se med drugim strinjala, da je ta poškodba nekako spodnesla druge igralke.

"Mislim, da je to zagotovo vplivalo na potek dvoboja. Vse igralke so bile sicer pripravljene in nared za igro, a takšen splet okoliščin te lahko vseeno preseneti. Morda katera tudi podzavestno ni bila povsem pripravljena na to, da bo morala nenadoma stopiti na igrišče. Takšne stvari zagotovo igrajo pomembno vlogo. Mi smo skušali iz vsega skupaj potegniti največ in ostati pozitivni."

Ob tako težkem porazu se marsikdo vpraša, kaj bi lahko naredil bolje. Vedno se poraja veliko vprašanj in različnih scenarijev. Zec Peškirič je razkrila, da je tako ona kot celotna ekipa veliko razmišljala, kaj bi bilo najbolje. Na koncu se je vse skupaj izšlo s porazom.

"Kljub vsemu stojim za našo odločitvijo, saj menim, da smo se odločili najbolje glede na okoliščine. Vse skupaj je bilo zelo izenačeno in hitro bi se lahko razpletlo tudi drugače. Mislim, da so dekleta pokazala dovolj kakovosti, da bi lahko zmagala, morda pa nam je na koncu zmanjkalo tudi nekaj športne sreče. Žal se tokrat ni izšlo."

Tudi direktorica še vedno verjame

Ena tistih, ki je zelo čustveno spremljala tekmo, je bila Tea Starc, direktorica Tenis Slovenija. Videlo se je, da je bila v težkih trenutkih z dekleti in jih bodrila. Tudi ona je dejala, da so naredili vse po svojih najboljših močeh.

"Pripravili smo igrišče, kar je bil po svoje malenkostni izziv. Ta je bil vsak dan boljši in tudi dekleta so bila vsak dan bolj zadovoljna z igriščem, kar nam veliko pomeni. Bila so zadovoljna tudi z organizacijo. Na žalost se na koncu na igrišču ni izšlo, ampak jaz verjamem v to ekipo. Torej v dekleta, selektorko, pomočnike in vse druge. Verjamem, da prihodnjič lahko pokažemo, kaj znamo."

Preberite še: