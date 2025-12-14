Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
8.17

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Norveška Nemčija SP v rokometu za ženske 2025 rokomet

Nedelja, 14. 12. 2025, 8.17

28 minut

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), finale in tekma za bron

Norvežanke petič ali Nemke drugič?

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
nemška ženska rokometna reprezentanca | Nemke bodo za drugi naslov izzvale Norvežanke. | Foto Reuters

Nemke bodo za drugi naslov izzvale Norvežanke.

Foto: Reuters

Vse je pripravljeno na veliki finale svetovnega prvenstva za rokometašice, v katerem se bodo ob 17.30 pomerile Nemke in Norvežanke. Skandinavke se bodo potegovale za peti naslov, Nemke pa za drugega. Za bron si bodo ob 14.30 nasproti stale zadnje svetovne prvakinje Francozinje in Nizozemke.

Norvežanke in Nemke so prevladovale na petkovih polfinalnih obračunih. Prve so se dobesedno poigrale s tekmicami iz dežele tulipanov in zanesljivo zmagale s 35:25, druge pa so suvereno opravile s Francozinjami in slavile z 29:23.

Skandinavska zasedba bo v največjem evropskem pristaniškem mestu skušala osvojiti svojo peto zlato kolajno po zaključnih turnirjih na Danskem in Norveškem 1999, Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021, skupno pa trinajsto kolajno, potem ko je še petkrat osvojila odličje srebrnega, trikrat pa bronastega leska.

Nemčija bo drugič igrala v velikem finalu. Na mundialu na Norveškem 1993 je v velikem finalu po podaljšku premagala Dansko, v svojih vitrinah pa ima tudi tri bronaste kolajne s svetovnih prvenstev v Zahodni Nemčiji 1965, Nemčiji 1997 in Franciji 2007.

Tekma za tretje mesto med Francozinjami in Nizozemkami se bo pričela ob 14.30.

SP v rokometu, finale in tekma za bron:

Nedelja, 14. december:

Nemška ženska rokometna reprezentanca
Sportal Za naslov svetovnih prvakinj Nemke in Norvežanke
Francija SP rokomet
Sportal Znane vse polfinalistke
Norveška Nemčija SP v rokometu za ženske 2025 rokomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.