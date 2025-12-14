Norvežanke petič ali Nemke drugič?

Vse je pripravljeno na veliki finale svetovnega prvenstva za rokometašice, v katerem se bodo ob 17.30 pomerile Nemke in Norvežanke. Skandinavke se bodo potegovale za peti naslov, Nemke pa za drugega. Za bron si bodo ob 14.30 nasproti stale zadnje svetovne prvakinje Francozinje in Nizozemke.

Norvežanke in Nemke so prevladovale na petkovih polfinalnih obračunih. Prve so se dobesedno poigrale s tekmicami iz dežele tulipanov in zanesljivo zmagale s 35:25, druge pa so suvereno opravile s Francozinjami in slavile z 29:23.

Skandinavska zasedba bo v največjem evropskem pristaniškem mestu skušala osvojiti svojo peto zlato kolajno po zaključnih turnirjih na Danskem in Norveškem 1999, Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021, skupno pa trinajsto kolajno, potem ko je še petkrat osvojila odličje srebrnega, trikrat pa bronastega leska.

Nemčija bo drugič igrala v velikem finalu. Na mundialu na Norveškem 1993 je v velikem finalu po podaljšku premagala Dansko, v svojih vitrinah pa ima tudi tri bronaste kolajne s svetovnih prvenstev v Zahodni Nemčiji 1965, Nemčiji 1997 in Franciji 2007.

Tekma za tretje mesto med Francozinjami in Nizozemkami se bo pričela ob 14.30.

SP v rokometu, finale in tekma za bron:

Nedelja, 14. december: