Avtor:
STA

Torek,
9. 12. 2025,
22.15

Osveženo pred

10 minut

svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025

Torek, 9. 12. 2025, 22.15

10 minut

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), četrtfinale

Nemške in norveške rokometašice prve polfinalistke

Avtor:
STA

Nemke so visoko s 30:23 premagale Brazilke.

Nemke so visoko s 30:23 premagale Brazilke.

Foto: Guliverimage

Ženski rokometni reprezentanci Nemčije in Norveške sta prvi polfinalistki svetovnega prvenstva, ki poteka na Nizozemskem in v Nemčiji. Sogostiteljice Nemke so v četrtfinalu s 30:23 (17:11) premagale Brazilijo, Norvežanke pa so z 32:23 (19:11) odpravile Črno goro. Drugi četrtfinalni tekmi bosta v četrtek, polfinalni pa v petek.

Med najboljših osem so se uvrstile vse favorizirane reprezentance, iz skupine 1 sta napredovali Danska in Madžarska, iz skupine 2 Nemčija in Črna gora, iz skupine 3 Francija in Nizozemska, iz skupine 4 pa Norveška in Brazilija.

Nemke so danes dosegle največji uspeh na SP po 18 letih in si priigrale novo uvrstitev v polfinale, v Dortmundu je domače strelsko vodila Antje Döll s šestimi zadetki. V večerni tekmi so Norvežanke brez težav odpravile Črno goro, že v prvem polčasu so vodile z 19:11, na koncu je bil izid 32:23. Henny Ella Reistad je dosegla devet golov.

V sredo bo najprej tekma Nizozemska - Madžarska, zvečer ob 21. uri pa bodo branilke naslova Francozinje igrale z Dansko.

Na polfinalnih tekmah v petek se bodo Nemke udarile z zmagovalkami para Danska/Francija, Norveška pa čaka na zmagovalke med Nizozemsko in Madžarsko. Vse odločilne tekme, obe polfinalni (12. december) ter dvoboja za prvo in tretje mesto (14. december) bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najuspešnejše rokometašice iz Rusije in Norveške, ki so po štirikrat osvojile zlato kolajno. Po trikrat so zmagale Francija ter nekdanji Sovjetska zveza in Vzhodna Nemčija, po enkrat pa Madžarska, Srbija, Danska, Romunija, Nizozemska, Brazilija, Južna Koreja in nekdanja Češkoslovaška.

SP v rokometu, četrtfinale:

Torek, 9. december:

Lestvica:

norveška rokometna reprezentanca
svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025
