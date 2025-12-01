Ponedeljek, 1. 12. 2025, 16.01
57 minut
Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 6. dan
Hrvatice za napredovanje, podprvakinje želijo ostati stoodstotne
Na svetovnem prvenstvu v rokometu bodo danes na sporedu še zadnje tekme v prvem delu v skupinah A, B, G in H.
Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.
V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.
SP v rokometu, 6. dan:
Ponedeljek, 1. december:
Lestvica:
Preberite še: