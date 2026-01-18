Drugi dan v Novem mestu hrvaški zmagi na 200 metrov

Drugi dan mednarodnega atletskega mitinga v Novem mestu sta v tekih na 200 metrov, ki sta bila vrhunca dneva, zmagi odšli na Hrvaško. Slavila sta Karlo Marciuš (21,59) in Veronika Drljačić (23,76), so sporočili iz Atletske zveze Slovenije.

Kljub odsotnosti najboljših slovenskih atletov so na mitingu tudi danes dosegli nekaj dobrih rezultatov. V moški konkurenci na 200 metrov je bil drugi Maj Janža (ŽAK), ki je en dvoranski krog pretekel v času 21,78, pri dekletih pa je drugo mesto z osebnim rekordom 24,24 osvojila sobotna zmagovalka na 400 metrov Maša Medjimurec (Kronos).

Za njo je bila s časom 24,42 Pika Bikar Kern (ŽAK), hči slovenske rekorderke v tej dvoranski disciplini Alenke Bikar, obe pa sta prehiteli precej izkušenejšo Agato Zupin (Velenje, 24,49), sicer slovensko rekorderko na 400 metrov z ovirami.

Matic Kraševec (Kladivar) je s časom 1:54,30 zmagal v teku na 800 metrov, Gaja Kovačec (Štajerska) pa s časom 2:10,69 na isti razdalji med dekleti.

Tudi v tekih na 3000 metrov hrvaški zmagi

Tudi v tekih na 3000 metrov sta zmagi odšli na Hrvaško, najhitrejša sta bila Darian Miškulin (8:33,92) in Lea Marodi (9:28,39). Drugi mesti sta osvojila tekača domačega kluba iz Novega mesta Mitja Rizmal (8:35,19) in Lara Balažic (9:45,34). Mladi novomeški tekač Gal Žižek (Krka) je osvojil 11. mesto, a s časom 9:20,93 popravil državni rekord U16.

Jan Duhovnik (Krka) je s časom 8,45 zmagal v teku na 60 metrov z ovirami, v isti disciplini pa Matjaž Girandon (Triglav) zmagal med starejšimi mladinci in s časom 7,83 izenačil državni rekord Filipa Jakoba Demšarja v tej starostni kategoriji.

Pri dekletih je Lana Andolšek (Kranj) za zmago tekla 8,29, za osebnim rekordom pa zaostala osem stotink sekunde.

Tilen Delič Verstovšek (Krka) je kroglo sunil do osebnega rekorda (14,39 m), Martin Medvešek (Kladivar) je s 15,34 m zmagal v troskoku, Hrvat Dario Prekl pa 4,90 metra v skoku s palico. Maj Bizjak (Triglav) je bil drugi (4,50 m).

Ema Božič (Špela) je z osebnim rekordom 10,08 metra zmagala v suvanju krogle pri dekletih, Monika Podlogar (Olimpija) je bila najuspešnejša v skoku v višino (1,69 m), Hrvatica Magdalena Perić pa je edina presegla mejo 13 metrov v troskoku (13,07 m). Z osebnim rekordom 12,81 metra je bila druga Nika Jordan Cujnik (Dolenjske Toplice).

