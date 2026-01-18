Markelj in Horvat zmagala na atletskem dvoranskem mitingu v Anconi

Slovenski atlet Rok Markelj (Triglav) je na dvoranskem mitingu v Anconi v Italiji z osebnim rekordom 1:48,62 zmagal v teku na 800 metrov. V teku na 400 metrov je slavila tudi slovenska rekorderka Anita Horvat (Velenje), a organizatorji zaradi težav s časomerilci njenega rezultata niso izmerili, so sporočili iz slovenske atletike.

V teku na 200 metrov je bil Andrej Skočir (ŽAK) s časom 21,51 drugi v svoji skupini, skupno pa je končal na četrtem mestu.

Četrta je bila tudi Petja Klojčnik (Slovan) v teku na 800 metrov, tekla je 2:07,63.

V teku na 800 metrov je nastopil tudi Jan Vukovič (Kladivar), a je bil diskvalificiran.

