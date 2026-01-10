Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anej Čurin Prapotnik Nika Glojnarič atletika

Atletika, Maribor, dvoranski miting

Nika Glojnarič in Anej Čurin Prapotnik prva v Mariboru

Nika Glojnarič | Nika Glojnarič je v Mariboru zmagala v teku na 60 m ovire. | Foto Aleš Fevžer

Nika Glojnarič je v Mariboru zmagala v teku na 60 m ovire.

Foto: Aleš Fevžer

Nika Glojnarič (Brežice) je na dvoranskem atletskem mitingu v Mariboru, kjer se je začela domača zimska sezona, z 8,13 sekunde zmagala v teku na 60 m ovire. Druga je bila Milica Emini iz Srbije, ki nastopa za ljubljanski Žak (8,23). Na 60 metrov je slavil Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) s 6,78 sekunde v finalu.

Čurin Prapotnik je bil v kvalifikacijah tri stotinke hitrejši. Drugi v finalu je bil Svit Umunna Ike (Kronos) s 6,90.

Glojnarič je bila še druga na 60 m s 7,48, zmagala je s 7,25 in z osebnim rekordom Zala Istenič (Žak). V skoku v daljino je bila najboljša Maja Bedrač (Ptuj) s 6,39 m.

V slednji disciplini je bil prvi s 7,45 Klemen Modrijančič (Slovenska Bistrica), decimeter manj sta za drugo in tretje mesto zmogla Dino Subašić (Velenje) in Tan Černigoj (Žak). Šele četrti je bil Hrvat Filip Pravdica (7,32).

Julija Šimunič (Koper) je bila z 12,27 m v troskoku druga za Hrvatico Magdaleno Perić (12,89 m).

