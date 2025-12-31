Tia Tanja Živko deseta na silvestrskem teku v Italiji

Slovenska atletinja Tia Tanja Živko je bila deseta na silvestrskem teku v Bolzanu Italiji. Na pet kilometrov je zadnjič tekla kot mladinka in v zelo močni konkurenci dosegla čas 16 minut in 46 sekund. Zmagala je Italijanka Nadia Battocletti s 15:51.

Battocletti je sredi tega meseca na Portugalskem ubranila evropski naslov v krosu. Na stadionskih tekmah je bila srebrna (10.000 m) in bronasta (5000 m) na septembrskem svetovnem prvenstvu v Tokiu, lani pa druga na daljši razdalji na olimpijskih igrah v Parizu.

