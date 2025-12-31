Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
31. 12. 2025,
19.46

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
atletika Tia Tanja Živko

Sreda, 31. 12. 2025, 19.46

1 ura, 34 minut

Silvesterski tek, Bolzano

Tia Tanja Živko deseta na silvestrskem teku v Italiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tia Tanja Živko | Tia Tanja Živko je še zadnič tekla na pet kilometrov kot mladinka. | Foto Blaž Weindorfer/Sportida

Tia Tanja Živko je še zadnič tekla na pet kilometrov kot mladinka.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenska atletinja Tia Tanja Živko je bila deseta na silvestrskem teku v Bolzanu Italiji. Na pet kilometrov je zadnjič tekla kot mladinka in v zelo močni konkurenci dosegla čas 16 minut in 46 sekund. Zmagala je Italijanka Nadia Battocletti s 15:51.

Battocletti je sredi tega meseca na Portugalskem ubranila evropski naslov v krosu. Na stadionskih tekmah je bila srebrna (10.000 m) in bronasta (5000 m) na septembrskem svetovnem prvenstvu v Tokiu, lani pa druga na daljši razdalji na olimpijskih igrah v Parizu.

Preberite še:

Nika Glojnarič
Sportal Po dve zmagi Nike Glojnarič in Čurina Prapotnika v Zagrebu
atletika Tia Tanja Živko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.