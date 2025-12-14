Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
19.30

Klara Lukan kros atletika

Nedelja, 14. 12. 2025, 19.30

Atletika, EP v krosu

Italijanka Battoccletti ubranila naslov na EP v krosu

STA

Nadia Battocletti je ubranila naslov. | Foto Guliverimage

Nadia Battocletti je ubranila naslov.

Foto: Guliverimage

Na evropskem prvenstvu v krosu, ki je bilo v Lagoi na Portugalskem, je nastopilo 15 slovenskih tekačev v različnih starostnih kategorijah. V odsotnosti Klare Lukan so vsi končali na repu uvrščenih. Med članicami je Italijanka Nadia Battocletti ubranila naslov, med člani pa je slavil Španec Thierry Ndikumwenayo, rojen v Burundiju.

Klemen Vilhar (25:48) je končal na 74. mestu med 83 uvrščenimi, drugi slovenski tekač med člani Jan Kokalj pa ni prišel do cilja. Končal je tretjem od petih krogov. Zmagal je Ndikumwenayo (22:05), ki je bil bronast na 10.000 m leta 2024 na EP v Rimu.

Med atletinjami, kjer med članicami ni bilo Slovenk, je gladko slavila Battocletti (24:52), ki je bila na stadionu srebrna (10.000 m) in bronasta (5000 m) na septembrskem svetovnem prvenstvu v Tokiu, lani pa na daljši razdalji druga na olimpijskih igrah v Parizu.

Tjaš Pelko (21:03) je bil med mlajšimi člani 72., Nil Kerin (21:29) pa mesto za njim na predzadnjem, 73. mestu.

Ostali so tekmovali v mladinski kategoriji in prav tako končali pri repu nastopajočih.

