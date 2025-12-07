Slovenska atletinja Liza Šajn je na maratonu v Valencii dosegla 24. mesto na svojem prvem maratonu v karieri in s časom 2:29:33 prišla na drugo mesto slovenske lestvice maratonk vseh časov. Zmagala sta z osebnima rekordoma Kenijca John Korir (2:02,24) in Joyciline Jepkosgei (2:14,00), slednja je dosegla tudi četrti najhitrejši čas v zgodovini.

Šajn iz ljubljanskega Slovana je prišla na drugo mesto v slovenski zgodovini, pred njo je le Helena Javornik, ki je leta 2004 v Amsterdamu tekla državni rekord, Šajn pa je na svojem prvencu na 42 km tekla dve minuti počasneje. Med maratonci je Jakob Medved tekel 2:19,37 in je z osebnim rekordom sedaj na 12. mestu v zgodovini slovenskega maratona.

"Letos so se mi stvari 'poklopile' na daljših razdaljah in bi se zlagala, če ne bi rekla, da nisem imela visokih ciljev pred maratonom. A sem tekla prvič na 42 km, ki je povsem drug šport, zato nisem želela maratona podcenjevati. Tek na 21 km je bolj podoben tistemu na 10 km, slednjo razdaljo sem kar pogosto tekla," je veliko razliko med 21 in 42 km opisala Šajn.

Šajn dva kilometra do cilja vedela, da ji bo uspelo

Želela je teči pod 2:30. "Začela sem pogumno, za tempo 2:27 in tako sem tekla prvo polovico. Potem pa je prišla maratonska bolečina, za katero sem doslej slišala le iz pripovedovanj. Po 20 km so bile noge trde, glava je hotela hitreje, pa ni šlo. Sicer se nisem s tem obremenjevala, ampak sem tekla naprej kljub dvomu, če bom izpolnila svoj cilj. V zadnjih kilometrih sem se zbrala in vložila še zadnje atome moči. Dva kilometra pred ciljem pa sem že vedela, da mi bo uspelo. Vesela sem bila, ko sem prišla v cilj in videla čas," je povedala Šajn.

Triindvajsetletna Logatčanka v zadnjih letih trenira pod vodstvom Tevža Korenta. Pred dobrim mesecem je prav tako v Valencii v polmaratonu dosegla osebni rekord v (1:10:39). "Tretjič sem letos v Valencii, januarja sem tu tekla na 10 km. Zato sem to mesto tudi izbrala za svoj prvi maraton. Je eden najbolj ravnih, običajno so tudi dobri pogoji. Prizorišče mi je bilo znano in sem se dobro počutila. Sicer je bilo vroče, zjutraj 13 stopinj, čez dan pa 23, kar je za maraton kar zelo toplo. Sem veliko pila in se polivala z vodo. Pomagalo je tudi, da sem bila pred tem na pripravah v Keniji in sem bila vajena takih temperatur. Če bi prišla iz Slovenije, ne bi bilo tako."

V prihodnosti jih bo še veliko

Šajn se želi še naprej osredotočati na cestne teke, tekla bo polmaratone in 10 km tudi na stadionih, maratonu pa bo skušala dati vse več poudarka. "Tudi za velika prvenstva. A sem se sedaj osredotočila le na to tekmo in želela videti, če mi maraton ugaja. Lahko rečem, da jih bo še veliko v prihodnosti. O tekmah na stadionih nisem razmišljala, rada bi šla na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Birmingham, a sedaj me čaka najprej počitek," je sklenila Šajn.

Korir je aprila zmagal v Bostonu, a je oktobra v Chicagu predčasno odnehal. Tokrat je končal pred Nemcem Amanalom Petrosom (2:04:03), ta je tekel tretji izid Evropejcev doslej, in Norvežanom Awetom Kibrabom (2:04:25), ki je bil tretji.

Jepkosgei, zmagovalka maratona v Londonu leta 2021, se je v napetem dvoboju pomerila z rojakinjo Peres Jepchirchir, svetovno prvakinjo iz Tokia septembra letos. Sedem kilometrov pred ciljem je Jepchirchir sprožila napad, na katerega Jepkosgei tedaj ni zmogla odgovoriti.

Svetovna prvakinja, ki je veljala za favoritinjo, pa tokrat ni mogla vzdrževati svojega ritma, zaradi česar jo je Jepkosgei ujela in jo prehitela v zadnjih kilometrih ter ga končala s 43 sekundami prednosti. Tretja je bila prve predstavnica iz Evrope, Chloe Herbiet iz Belgije (2:20:38).

Maraton v Valencii, znan po svoji hitri progi, vsako leto privabi več deset tisoč udeležencev. Letos je bilo na 45. izdaji 36.000 ljudi, kar je po navedbah organizatorjev rekord.