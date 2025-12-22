Daljša vožnja z avtomobilom ni odvisna zgolj od prevožene razdalje, temveč tudi od letnega časa in tehničnega stanja vozila. Zima velja za obdobje, ko vozniki najpogosteje potrebujejo avtovleko, zato smo pripravili koristne nasvete, kako se težavam izogniti, še preden se odpravite na pot. Težave s pnevmatikami, tekočinami in električnimi sistemi so med najpogostejšimi razlogi, zaradi katerih vozniki obstanejo ob cesti in potrebujejo pomoč avtovleke. Čeprav je veliko okvar mogoče preprečiti z ustrezno in pravočasno pripravo vozila, obstajajo situacije, ko se avtovleki preprosto ni mogoče izogniti. Za hitro in strokovno pomoč je zato priporočljivo imeti pri roki kontaktne podatke preverjenega ponudnika, kot je Avtovleka Ketiš .

Zakaj vozniki najpogosteje kličejo avtovleko?

Avtovleko najpogosteje kličemo zaradi nenadnih okvar, ki so pogosto posledica dolgotrajnega zanemarjanja vzdrževanja vozila. Med najpogostejšimi razlogi za klic avtovleke so težave s pnevmatikami, izpraznjen akumulator, pregrevanje motorja ter posledice prometnih nesreč.

Pomembno vlogo pri tem ima tudi letni čas, saj se obremenitve vozila med letom močno spreminjajo, določene komponente pa so v posameznih vremenskih razmerah bistveno bolj izpostavljene okvaram.

V vozilu mora biti vedno tudi obvezna oprema, kot so varnostni trikotnik, komplet prve pomoči in odsevni telovnik. Foto: Shutterstock

Kaj preveriti na vozilu pred vsako daljšo potjo?

Ne glede na letni čas je pred daljšo vožnjo nujno opraviti osnovne preglede vozila. Med ključne točke spadajo preverjanje tlaka in stanja pnevmatik, količina tekočin, delovanje luči ter obvezna in priporočena oprema vozila. Redna in pravočasna priprava bistveno zmanjša možnost, da boste med potjo potrebovali avtovleko.

Priporočljivo je tudi, da se pred odhodom seznanite s prometno zakonodajo in obvezno opremo v državah, skozi katere boste potovali, saj se pravila lahko razlikujejo.

1. Pnevmatike – najpogostejši razlog za avtovleko

Težave s pnevmatikami so med najpogostejšimi razlogi za klic avtovleke. Pred daljšo potjo je zato nujno preveriti tlak v vseh pnevmatikah, vključno z rezervno, ter stanje in globino profila. Obrabljene ali poškodovane pnevmatike so še posebej nevarne pri vožnji po avtocesti in v slabih vremenskih razmerah.

Poleg tehničnega stanja je pomembna tudi skladnost s predpisi. V Sloveniji in številnih drugih državah je uporaba zimskih pnevmatik v določenem obdobju zakonsko obvezna. Neupoštevanje teh pravil lahko pomeni ne le denarno kazen, temveč tudi večje tveganje za zdrs, izgubo nadzora nad vozilom in posledično potrebo po avtovleki.

2. Tekočine in sredstvo proti zmrzovanju – preventiva pred okvaro motorja

Pomanjkanje ali neustrezna sestava tekočin je pogost vzrok za okvaro vozila med vožnjo. Nizka raven motornega olja, neustrezna hladilna tekočina ali zamrznjena tekočina za pranje stekel lahko povzročijo resne težave, ki jih na cesti pogosto ni mogoče odpraviti brez pomoči avtovleke.

V zimskem času je še posebej pomembna pravilna koncentracija sredstva proti zmrzovanju, saj preprečuje zmrzovanje hladilnega sistema. Poleti pa se okvare pogosto pojavijo zaradi pregrevanja motorja. V obeh primerih lahko zanemarjanje osnovnega pregleda hitro privede do tega, da je avtovleka edina varna rešitev.

3. Luči, vidljivost in obvezna oprema

Slaba vidljivost je eden ključnih dejavnikov, ki povečujejo tveganje za prometne nesreče. Nedelujoče luči, umazana stekla ali obrabljeni brisalci lahko vodijo v nevarne položaje, ki se pogosto končajo s trkom in posledično klicem avtovleke.

V vozilu mora biti vedno tudi obvezna oprema, kot so varnostni trikotnik, komplet prve pomoči in odsevni telovnik. Ti elementi niso pomembni zgolj zaradi zakonodaje, temveč predvsem zaradi lastne varnosti, še posebej, ko ob okvari ali prometni nesreči ob cesti čakate na prihod avtovleke.

Kako pripraviti avto na daljšo pot glede na letni čas?

Priprava avtomobila na daljšo pot se ne začne šele dan pred odhodom, temveč z rednim in pravočasnim preverjanjem ključnih sistemov, ki so v posameznih letnih časih različno obremenjeni.

Pomlad – čas za pregled po zimskih obremenitvah

Pomlad je idealen čas za temeljit pregled vozila po zahtevnem zimskem obdobju. Sol na cestah, nizke temperature in vlaga lahko povzročijo pospešeno obrabo pnevmatik, podvozja in zavor, kar lahko vodi v položaje, ko je klic avtovleke neizogiben.

S pregledom tekočin, zavornega sistema in stanja pnevmatik lahko pravočasno odkrijete morebitne težave ter preprečite okvare že ob prvih daljših pomladnih vožnjah.

Visoke temperature pogosto povzročijo pregrevanje motorja ali poškodbe pnevmatik, zaradi česar vozilo ne more varno nadaljevati poti in je avtovleka pogosto edina rešitev. Foto: Avtovleka Ketiš

Poletje – vročina kot tihi sovražnik vozila

Poleti so ceste močno obremenjene, motorji pa delujejo pod večjim pritiskom. Visoke temperature pogosto povzročijo pregrevanje motorja ali poškodbe pnevmatik, zaradi česar vozilo ne more varno nadaljevati poti in je avtovleka pogosto edina rešitev.

Pred poletno vožnjo je priporočljivo preveriti delovanje hladilnega sistema, stanje vseh tekočin ter tlak v pnevmatikah. V vozilu je smiselno imeti tudi dovolj pitne vode, saj je lahko čakanje na prihod avtovleke ob visokih temperaturah dodatno obremenjujoče.

Jesen – več vlage in slabša vidljivost

Jeseni se razmere na cestah hitro spreminjajo. Mokra vozišča, listje in megla bistveno povečujejo tveganje za prometne nesreče, ki pogosto zahtevajo posredovanje avtovleke.

Preverjanje delovanja luči, brisalcev ter ustreznosti pnevmatik je ključno za zmanjšanje možnosti okvare ali zdrsa. Slaba vidljivost je eden glavnih dejavnikov prometnih nesreč, pri katerih je hitro in zanesljivo posredovanje ponudnika, kot je Avtovleka Ketiš, izjemno pomembno.

Zima – obdobje največ klicev avtovleke

Zima velja za letni čas, ko vozniki najpogosteje potrebujejo pomoč avtovleke. Spolzka cestišča, zdrsi, izpraznjeni akumulatorji in vozila, ujeta v snegu, so v tem obdobju pogosta realnost.

Uporaba ustreznih zimskih pnevmatik, pravilne mešanice sredstva proti zmrzovanju ter osnovne zimske opreme, kot so topla odeja in dodatna oblačila, je nujna za varno vožnjo. Kadar nadaljevanje poti ni več varno ali mogoče, je hitra in zanesljiva pomoč ponudnika, kot je Avtovleka Ketiš, najboljša in najvarnejša rešitev.

Kaj storiti ob prometni nesreči ali okvari?

V primeru prometne nesreče ali resne okvare je najprej treba poskrbeti za varnost vseh udeležencev. Vozilo ustrezno označite z varnostnim trikotnikom, udeležence umaknite na varno mesto in po potrebi pokličite reševalce ali policijo.

Ko vozilo ni več varno ali sposobno nadaljevati vožnje, je avtovleka najprimernejša rešitev. Strokovno, hitro in zanesljivo pomoč zagotavlja Avtovleka Ketiš, ki poskrbi za varen prevoz vozila do servisa ali varnega parkirišča.

Ko vozilo ni več varno ali sposobno nadaljevati vožnje, je avtovleka najprimernejša rešitev. Foto: Avtovleka Ketiš