Konec tedna brez potrjenih norm za EP, najbolj sta se vozovnici približali Šegel in Čelik

Plavalci so se konec tedna na ljubljanski Iliriji pomerili na odprtem absolutnem državnem prvenstvu v 50-metrskem bazenu in lovili norme za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Parizu. Teh niso dosegli, najbolj pa sta se vozovnici za EP približali Janja Šegel in Tina Čelik.

Koroška olimpijka Šegel je bila normi najbližje v zadnjem nastopu v štafeti 4 x 100 m prosto, kjer je s 55,43 za normo zaostala za dve desetinki sekunde. Je pa plavalka Fužinarja tokrat v prvi vrsti pomagala koroški štafeti in ni napadala posamičnih naslovov.

Čelik iz kranjskega Triglava se po dolgotrajnih zdravstvenih težavah vrača med najboljše. Na 100 m prsno se je z 1:08,89 na manj kot odstotek približala normi selektorja Tomaža Torkarja.

Posebej zanimiv pa je bil nastop Čelik na 50 m prsno, kjer je v dolgoletnem reprezentančnem dvoboju morala priznati premoč plavalki Ljubljane Tari Vovk, prav tako povratnici v bazene, saj se je Vovk že odločila za konec kariere, letos pa se vrnila v reprezentanco.

Tina Čelik Foto: Aleš Fevžer

Normi za EP 2026 imata ob koncu letošnjega leta potrjeni Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Podobno kot Šegel se je tudi Boškan izjemno trudil za štafeto svojega Triglava. V enem od štafetnih nastopov je na 100 m prosto s 50,44 dosegel peti slovenski izid vseh časov, z 1:48,79 je bil zelo hiter tudi na 200 m prosto, kjer je slavil tudi v posamični konkurenci. Najboljši je bil tudi na 400 in 800 m prosto.

Šenica je zmagal na 50 m hrbtno ter 100 m prosto in delfin. Katja Fain na 200 m prosto in delfin ter 400 m mešano. Štiri zmage si je priplavala Zara Podržavnik, mladinka Fužinarja, ki je pred tedni prvič dobila priložnost tudi v članski reprezentanci in slavila na 400, 800 in 1500 m prosto ter 200 m hrbtno.

Sašo Boškan že ima potrjeno normo. Foto: Guliverimage

Na tekmo se je prijavil tudi Ilirijan Anže Ferš Eržen, za katerega je veljalo, da se je poslovil od plavanja, a je za praznike obiskal domače ter bil v štafetah zelo pomemben član Ilirije, zelo hiter pa je bil predvsem na 50 m hrbtno. Da morda do poletja lahko računa na reprezentanco, je potrdila tudi mlada Velenjčanka Hana Nayja Jukič, najboljša na 50 m delfin, hrbtno in prosto ter 100 m hrbtno.

Torkar: V povprečju so izidi pod pričakovanji

"V povprečju so izidi pod pričakovanji, a vedeti je treba, da je na tekmi manjkala Neža Klančar, da imamo kar nekaj študentov v ZDA, nekaj je bilo bolezni, nekaj šolskih obveznosti. Res je tudi, da nam v vrhu manjka nekaj plavalcev. Po drugi strani pa smo videli zelo lepo tekmo, kar nekaj rekordov v nižjih starostnih kategorijah, Lan Koritnik in Teo Starc sta dosegla normi za mladinsko evropsko prvenstvo, kar kaže, da se v ozadju v posameznih sredinah dela zelo dobro," je tekmo ocenil Torkar in v članski kategoriji opozoril predvsem na dosežke Boškana, Čelik in Šegel.

Tri naslove najboljšega si je priboril Kamničan Rok Vejnović na 200 delfin ter 200 in 400 m mešano. Naslove so osvojili še Tanej Čadež na 100 in 200 m hrbtno, Tricia Gartner na 200 m prsno in mešano, Tia Primc na 100 m delfin in prosto, Teo Starc na 100 m prsno, Gašper Pevec na 200 m prsno, Lan Koritnik na 50 m prsno, Lovro Čirović na 50 m delfin ter Janez Potočnik na 50 m prosto in Nejc Pevec na 1500 m prosto.

Tekma je štela tudi za pokal Slovenije, ki ga je tretje leto zaporedoma osvojila Olimpija pred Ljubljano in Triglavom, vodilnim je bila zelo blizu tudi Ribnica.