Brazilski vezist Charles Thalisson se poslavlja od Slovenije. Od 1. januarja bo novi član japonskega nogometnega drugoligaša Montedio Yamagata, so danes sporočili pri ljubljanski Olimpiji.

Thalisson se je k zmajem iz Rogaške preselil pred začetkom sezone 2024/25. Svoj največji doprinos je pustil na zgodovinski tekmi ob uvrstitvi v konferenčno ligo, ko je ob zmagi nad Rijeko s 5:0 prispeval dva zadetka, so zapisali pri Olimpiji.

Ob koncu sezone je s soigralci dvignil tudi slovenski pokal. V zeleno-belem dresu je skupno zbral 52 nastopov in dosegel tri zadetke, so še zapisali v taboru zmajev.