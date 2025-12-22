Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
9.24

prestop NK Olimpija NK Olimpija nogomet Thalisson Charles Charles Thalisson

K japonskemu drugoligašu Montedio Yamagata

Charles Thalisson se seli na Japonsko

STA

Thalisson Charles | Thalisson Charles se seli na Japonsko. | Foto Jure Banfi

Thalisson Charles se seli na Japonsko.

Foto: Jure Banfi

Brazilski vezist Charles Thalisson se poslavlja od Slovenije. Od 1. januarja bo novi član japonskega nogometnega drugoligaša Montedio Yamagata, so danes sporočili pri ljubljanski Olimpiji.

Thalisson se je k zmajem iz Rogaške preselil pred začetkom sezone 2024/25. Svoj največji doprinos je pustil na zgodovinski tekmi ob uvrstitvi v konferenčno ligo, ko je ob zmagi nad Rijeko s 5:0 prispeval dva zadetka, so zapisali pri Olimpiji.

Ob koncu sezone je s soigralci dvignil tudi slovenski pokal. V zeleno-belem dresu je skupno zbral 52 nastopov in dosegel tri zadetke, so še zapisali v taboru zmajev.

prestop NK Olimpija NK Olimpija nogomet Thalisson Charles Charles Thalisson
