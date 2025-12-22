Ponedeljek, 22. 12. 2025, 9.24
K japonskemu drugoligašu Montedio Yamagata
Charles Thalisson se seli na Japonsko
Brazilski vezist Charles Thalisson se poslavlja od Slovenije. Od 1. januarja bo novi član japonskega nogometnega drugoligaša Montedio Yamagata, so danes sporočili pri ljubljanski Olimpiji.
Thalisson se je k zmajem iz Rogaške preselil pred začetkom sezone 2024/25. Svoj največji doprinos je pustil na zgodovinski tekmi ob uvrstitvi v konferenčno ligo, ko je ob zmagi nad Rijeko s 5:0 prispeval dva zadetka, so zapisali pri Olimpiji.
Ob koncu sezone je s soigralci dvignil tudi slovenski pokal. V zeleno-belem dresu je skupno zbral 52 nastopov in dosegel tri zadetke, so še zapisali v taboru zmajev.