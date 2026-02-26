Nicole Konderla Juroszek je še ena skakalka, ki je podlegla pritiskom in predčasno končala oziroma prekinila športno kariero. Poljakinja je v intervjuju razkrila, s čim vse se je borila na svoji športni poti.

Nicole Konderla Juroszek je tako kot vsaka športnica sanjala o olimpijski medalji. Danes pa odkrito priznava, da so jo skoki zlomili. Nicole, ki je bila še nedolgo nazaj ena ključnih članic reprezentance, je po državnem prvenstvu sporočila, da prekinja kariero. Razlog niso bili samo slabi rezultati, ampak to, da se je zadnja leta borila sama s seboj, s financami, depresijo, strahom in občutkom, da je ostala sama. "Zadnji dve leti sem bila v boju sama s seboj," je priznala v iskrenem pogovoru za TVP Sport.

Boleča izkušnja: olimpijske igre je izgubila le za eno točko

Konderla Juroszek je bila še del poljske olimpijske ekipe v Pekingu, na univerzijadah je osvojila štiri medalje, od tega tri zlate. Pred štirimi leti je javno napovedala, da želi na naslednjih igrah napasti medaljo. A njena pot se je obrnila v povsem drugo smer. Na zadnje olimpijske igre ni odpotovala, potem ko je mesto v reprezentanci izgubila le za eno točko. "Olimpijske igre so bile moj največji cilj, a odločitev o prekinitvi kariere ni bila odvisna od tega, ali se bom uvrstila na olimpijske igre."

Začetek sezone je bil zanjo spodbuden in poleti je znova začutila upanje, a je glava spet odpovedala. Imela je nekaj slabih kvalifikacijskih skokov, posledično pa je izgubila vero vase. "Tehnično se nisem sesula, a težko sem se vrnila na skakalnico in verjela, da bo bolje," je povedala. Svojo športno kariero je težko speljala zaradi slabih finančnih razmer. "Poleg tega sem doživela ogromno nerazumevanja in pomanjkanje pogovorov." Foto: Guliverimage

Zdravila in težave s kilogrami

Poljska skakalka je ob treningih delala kot osebna trenerka, saj štipendija ni pokrivala niti četrtine osnovnih stroškov. Z možem Kacprom Juroszkom, prav tako skakalcem, sta živela iz meseca v mesec. Najemnina, računi, gorivo, hrana. Dopoldne trening, popoldne delo s strankami, zvečer znova na skakalnico. Medtem ko so se njene kolegice po treningu vračale v hotel na počitek, je ona odhajala na delo. "Po mesecih takšnega tempa potrebujem počitek," je priznala šele 24-letna športnica, ki je imela pred leti težave tudi z depresijo. Zaradi zdravil so se pojavile tudi spremembe na njenem telesu.

"Za navadnega človeka trije ali štirje kilogrami niso nič posebnega, a pri smučarskih skokih teža igra zelo veliko vlogo. Poleg sprememb mojega telesa so bile tudi spremembe v moji opremi. Naenkrat je bilo vse novo. Poleg tega sem doživela ogromno nerazumevanja in pomanjkanje pogovorov. To je bilo verjetno zame najhuje, ker sem oseba, ki se mora pogovarjati."

Danes dela kot osebna trenerka

Kritike so jo zlomile

Ob tem je omenila tudi mobing v ekipi. Ni želela napadati posameznikov, a je jasno povedala, da je doživljala kritike, ki nikakor ne sodijo v šport. "Športne zadeve so športne zadeve, ampak kritizirati športnika za stvari, ki presegajo šport … Tisti meseci so me zlomili do te mere, da niti enkrat nisem več šla na zaletno mizo s prepričanjem, da zmorem."

Danes si težko predstavlja, da bi se še enkrat postavila na zaletno rampo, saj strah, ki ga je doživljala v najtežjih trenutkih, še vedno ni izginil. Danes opravlja delo osebne trenerke in kot kaže, se je našla v tem delu. "Videla sem, da obstaja svet tudi zunaj smučarskih skokov. Pred dvema letoma je bila zunaj športa samo črna luknja."

"Od nas so pričakovali rezultate kot od moške reprezentance, ki je bila takrat na vrhuncu. Pozabili so, da smo bile najstnice." Foto: Guliverimage

Nerazumevanje v reprezentanci

Zelo kritična pa je bila tudi do dela v reprezentanci. Podala je mnenje, zakaj je tako malo poljskih skakalk in ni iskala izgovorov. Sama meni, da trenerji ne opravljajo dobro svojega dela. "Od nas so pričakovali rezultate kot od moške reprezentance, ki je bila takrat na vrhuncu. Pozabili so, da smo bile najstnice, ki smo imele smuči na nogah šele kratek čas. Druge države so potrebovale pet ali šest let, da so prišle do prvih rezultatov. Od nas so jih pričakovali takoj," je povedala in dodala, da bi morali drugače pristopiti k vsaki od deklet.

Preberite še: