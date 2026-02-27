Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
27. 2. 2026,
10.35

Osveženo pred

1 minuta

Thermometer Blue 0

Petek, 27. 2. 2026, 10.35

1 minuta

Hči Putinovega političnega mentorja poziva h končanju vojne

Ksenija Sobčak ostro kritizira rusko oblast.

Foto: Profimedia

Ksenija Sobčak ostro kritizira rusko oblast.

Foto: Profimedia

Ruska novinarka Ksenija Sobčak, ki jo v javnosti pogosto označujejo za Putinovo krščenko, je ob četrti obletnici vojne v Ukrajini ruske oblasti pozvala h končanju nasilja, poroča The Sun.

Ksenija Sobčak je hči prvega demokratično izvoljenega župana Sankt Peterburga Anatolija Sobčaka. Prav on je Putinu odprl vrata v svet politike in bil njegov politični mentor. Putin naj bi bil prisoten na krstu njegove hčerke Ksenije, zato 44-letno novinarko v javnosti pogosto označujejo za krščenko ruskega voditelja.  Ksenija Sobčak | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Ob četrti obletnici vojne v Ukrajini je Sobčak obsodila vojno v Ukrajini in pozvala, da se mora ta končati. "Moja država že štiri leta živi v vojni," je zapisala na družbenih omrežjih in opozorila, da najhujše posledice ostajajo večinoma nevidne za bogate prebivalce Moskve, Sankt Peterburga in drugih večjih urbanih središč, poroča The Sun. 

Opozorila je, da je vojna zaznamovala na tisoče človeških usod. "Če bi na zemljevidu označili vsako mater, ki je izgubila sina ali hčer, vsako žensko, ki je izgubila moža, vsako družino, ki je izgubila osebo, ki je padla na fronti, bi vsa država gorela od rdečih pik žalosti in bolečine," je zapisala. 

"Rusi umirajo, Ukrajinci umirajo. Včasih hitro, včasih boleče in mučno počasi. Mesta na obeh straneh zmrzujejo brez toplote in svetlobe. Vsemu temu je treba narediti konec," je bila jasna Sobčak in ob tem spomnila na dolgoročne posledice, s katerimi se bosta državi soočali še dolgo po koncu vojne. 

Ksenija Sobčak | Foto: Profimedia Foto: Profimedia Od naslovnice Playboya do politike

44-letna Ksenija Sobčak je svojo televizijsko kariero začela kot voditeljica resničnostnega šova, nato pa je postala resna novinarka in ena od najglasnejših nasprotnic ruske oblasti. Zdaj vodi profila na spletnih platformah You Tube in Telegram, kjer kritično poroča o ruski politiki. 

Sobčak zanika, da naj bi bila Putinova krščenka. V letih 2011 in 2012 je sodelovala na protestih proti Putinu, leta 2018 pa je kandidirala na predsedniških volitvah kot njegova izzivalka. 

Ksenija Sobčak Vladimir Putin Vojna v Ukrajini
Ne spreglejte
