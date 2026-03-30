Opolnoči se bo bencin podražil za 3,5 centa za liter, dizel za 11,1 centa, kurilno olje pa za 11,4 centa. Cene bodo veljale do 7. aprila.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 31. marca 2026, do, zaradi velikonočnega ponedeljka, torka, 7. aprila 2026, znašale 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizelskega goriva in 1,456 evra za liter kurilnega olja.

Bencin

Za liter NMB 95 bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,616 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,581 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 80,80 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za okolje za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,782 evra na liter.

Dizel

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,807 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,696 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 90,35 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah za liter dizla treba odšteti okoli 1,990 evra na liter.

Kurilno olje

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra na liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,456 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,342 evra na liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.456 evrov (brez prevoza).

Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo oceni treba odšteti okoli 1,661 evra na liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1.661 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 205 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.