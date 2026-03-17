Več ruskih medijev je februarja in v začetku marca napovedovalo, da bodo v Moskvi najkasneje aprila poskusili povsem blokirati delovanje komunikacijske aplikacije Telegram na območju celotne Rusije. Napovedi se zdaj uresničujejo, saj se je dostopnost Telegrama v Rusiji s preteklim koncem tedna že začela drastično zmanjševati. Rusko ministrstvo za obrambo je medtem po nedavnem poročanju, da lahko ruski vojaki v Ukrajini še naprej neovirano uporabljajo Telegram, zdaj domnevno izdalo povsem nasproten ukaz, ki strogo prepoveduje vsakršno uporabo Telegrama na fronti, kršitelje pa bo doletelo "enosmerno" jurišanje na utrjene nasprotnikove položaje.

Tako rekoč neuporaben

Telegram je pretekli konec tedna glede na pritožbe več tisoč ruskih uporabnikov, ki jih beleži portal za sledenje motnjam v delovanju spletnih strani in storitev v Rusiji Sboy.rf, marsikje v Rusiji tako rekoč prenehal delovati oziroma je postal skoraj neuporaben.

Uporabniki so znova poročali o nezmožnosti pošiljanja fotografij in videoposnetkov, aplikacija pa se marsikdaj sploh ni več naložila, saj naj bi že potekalo blokiranje ruskih naslovov IP. Kot je poročal ruski radio Kommersant, je bilo povezovanje s Telegramom prek mobilnih internetnih omrežij pretekli konec tedna tako rekoč misija nemogoče.

Marsikje v Rusiji naj bi povsem prenehala delovati tudi različica Telegrama za osebne računalnike.

Telegram je ena od najbolj priljubljenih aplikacij za komuniciranje v Rusiji, oblastem v Kremlju pa je že dlje časa velik trn v peti, saj ne morejo vplivati na to, kakšne informacije se prek Telegrama širijo med državljani in državljankami.

Ruska zveza za zaščito interneta medtem poroča, da je razpoložljivost Telegrama za uporabnike in uporabnice v Rusiji v začetku tega tedna padla na okrog 75 odstotkov. To po njihovih besedah pomeni, da vsako četrto sporočilo, poslano prek Telegrama, prejemnika ne doseže več. Klici ali videoklici pa sploh ne delujejo, so še opozorili (vir).

Več ruskih medijev, med drugim Baza, RBK in Kommersant, je v zadnjih tednih sicer poročalo, da so se ruske oblasti odločile za popolno blokado Telegrama, ki naj bi se začela izvajati s 1. aprilom.

Ruski vojaki naj bi dobili ukaz: Vsak, ki ga bomo ujeli med uporabo Telegrama, bo jurišal v smrt

Po nedavnem poročanju, da so si ruski vojaki izbojevali pravico do nadaljnje uporabe Telegrama na fronti v Ukrajini, saj naj bi bila aplikacija kritičnega pomena za učinkovito komuniciranje, je med ruskimi vojnimi blogerji (tako imenovanimi milbloggerji) zdaj sicer zaokrožila povsem nasprotna informacija, ki domnevno prihaja neposredno z ruskega ministrstva za obrambo.

Gre za ukaz, ki zapoveduje takojšnjo prepoved uporabe aplikacije Telegram med ruskimi vojaki, ki so prisotni v Ukrajini, saj naj bi ta ogrožala potek ruskih bojnih operacij in predstavljala tveganje za uhajanje strogo zaupnih podatkov.

1/ Leaked orders from the Russian Ministry of Defence show that Telegram is being banned immediately for operational use by Russian forces in Ukraine, with soldiers reportedly facing being sent to their deaths in assaults if they are found not to be complying. ⬇️ pic.twitter.com/uxHgh34me5 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 16, 2026

"Uporaba Telegrama in drugih nezaščitenih komunikacijskih kanalov za posredovanje ukazov in navodil, označevanje tarč, razprave z enotami, pogajanja in posredovanje informacij zaupnega značaja je od zdaj naprej prepovedana," je navedeno v domnevnem ukazu ruskega ministrstva za obrambo, ki ga na spletu javno delijo ruski vojaški blogerji.

Ruskim vojakom na fronti v Ukrajini je ob tem zapovedano, naj za komunikacijo z družinskimi člani ali prijatelji uporabljajo rusko državno aplikacijo MAX, ne smejo pa je uporabljati za komuniciranje o zadolžitvah na bojišču, saj pogovori niso šifrirani.

Po tem, ko je Rusija začela omejevati delovanje aplikacije Telegram, so vzrojili ruski vojaki na fronti v Ukrajini, ki jim je Telegram predstavljal enega od glavnih komunikacijskih kanalov.

Za komunikacijo, povezano z bojnimi operacijami, morajo do nadaljnjega uporabljati le še opremo, ki jo zagotavlja ruska vojska. Prepovedana je tudi uporaba poceni radijskih enot kitajskega porekla, in sicer zaradi strahu pred prestrezanjem signala, ter komunikacijske opreme, odvzete padlim ali zajetim ukrajinskim vojakom.

Ruski vojaki, ki bodo kljubovali novim navodilom in pri katerih bo ob pregledu opreme ugotovljeno, da imajo na svojih pametnih telefonih nameščeno aplikacijo Telegram, bodo za kazen domnevno poslani na "enosmerne" misije jurišanja na utrjene nasprotnikove položaje.