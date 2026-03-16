Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

žrtve poškodovani napadi na novinarje vojna Rusija Ukrajina

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 9.54

Vojna v Ukrajini

Rusi podnevi napadli Kijev: odjeknilo več eksplozij, ljudje v naglici iskali zavetje

Ukrajina | Ruska vojska je napadla tudi regije Harkov, Herson, Zaporožje in Dnipropetrovsk. | Foto Reuters

Ruska vojska je napadla tudi regije Harkov, Herson, Zaporožje in Dnipropetrovsk.

Nad Kijevom je v jutranjih urah odjeknilo več eksplozij, ko je zračna obramba nad ukrajinsko prestolnico prestregla številne ruske izstrelke. Gre za redek ruski napad na Kijev podnevi. Moskva je sicer napadla tudi cilje drugod po Ukrajini, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi. Tarča napadov z droni je bila ponoči tudi Rusija.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

9.57 Rusi napadli Kijev in druge dele Ukrajine 

"Ostanki dronov so padli v samem središču prestolnice. Ni požarov ali žrtev," je malo pred preklicem zračnega alarma dejal župan Kijeva Vitalij Kličko. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo nad prestolnico slišati eksplozije, prebivalci pa so v času jutranje prometne konice iskali zavetje.

Ruska vojska je med drugim napadla tudi regije Harkov, Herson, Zaporožje in Dnipropetrovsk. V regiji Harkov je bila ranjena ena oseba in poškodovana prometna infrastruktura. V Hersonu je ruski dron zadel avtomobil, pri čemer je bil ranjen moški, v ruskem napadu v Zaporožju pa so bile ranjene tri osebe.

Tarča napadov z droni je bila ponoči tudi Rusija. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za obrambo je zračna obramba nad številnimi regijami sestrelila skupno 145 ukrajinskih dronov, od tega največ nad moskovsko regijo, in sicer 53.

O škodi na infrastrukturi poročajo iz Voroneža, po napadu z dronom v regiji Krasnodar pa je izbruhnil požar v skladišču nafte, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
