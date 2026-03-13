Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Petek,
13. 3. 2026,
10.12

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
Hormuška ožina nafta Vojna v Ukrajini Vojna v Iranu Donald Trump Vladimir Putin ZDA Iran Rusija

Petek, 13. 3. 2026, 10.12

28 minut

Trumpovo ogromno darilo za Putina: "Rusija je zmagovalka v tej vojni"

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Donald Trump, Vladimir Putin | Donald Trump in Vladimir Putin sta v začetku tega tedna govorila po telefonu, nato pa so ZDA začasno sprostile sankcije na rusko nafto. | Foto Guliverimage

Donald Trump in Vladimir Putin sta v začetku tega tedna govorila po telefonu, nato pa so ZDA začasno sprostile sankcije na rusko nafto.

Foto: Guliverimage

Ruska državna blagajna zaradi nove vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je 28. februarja začela z napadom ZDA in Izraela na Iran, in posledičnih ponorelih cen nafte vsak dan prejme od 100 pa do kar 140 milijonov evrov dodatnih prihodkov. Po oceni analitikov zaradi tega ni dvoma, da je edina prava zmagovalka vojne v Iranu vsaj za zdaj Rusija.

Če bi cene surove nafte v marcu v povprečju nihale med 70 in 80 dolarji za sod – trenutno so sicer še vedno precej višje –, bi Rusija zaradi velikega (azijskega) povpraševanja po ruski nafti in hkrati začasne omilitve ameriških sankcij na izvoz ruske nafte ta mesec lahko ustvarila presežne prihodke v višini od približno treh pa do več kot štirih milijard evrov, ocene analitikov in lastne izračune navaja poslovni medij Financial Times.

Donald Trump Vladimir Putin
Novice Trump popušča Rusiji: olajšanje tudi za Putina
Iran, Iran War, vojna v Iranu
Novice Iran razkril seznam: To so naše nove tarče

"Jasno je, da je Rusija za zdaj velika zmagovalka vojne v Iranu," je za časnik dejal Sumit Ritolia iz analitičnega podjetja Kpler.

Združene države Amerike so v četrtek zvečer začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji ter dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšale gospodarski vpliv po napadih ZDA in Izraela na Iran. (STA) | Foto: Reuters Združene države Amerike so v četrtek zvečer začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji ter dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšale gospodarski vpliv po napadih ZDA in Izraela na Iran. (STA) Foto: Reuters

Rusko nafto so začeli množično kupovati takoj, ko je bilo to mogoče

Potem ko so Iranci zagrozili z napadi na ladje, ki bi poskusile prečkati Hormuško ožino, in grožnje nekajkrat tudi uresničili, Američani pa so začasno sprostili sankcije, je povpraševanje po ruski nafti močno naraslo. 

Podjetja v Indiji so z Rusijo takoj sklenila pogodbe o nakupu 30 milijonov sodčkov ruske nafte, ki so bili že naloženi na tankerje v azijskih morjih, v samo petih dneh, kar je toliko, kot so jih sicer kupila v vsem februarju. Uvoz ruske nafte na Kitajsko se je po začetku napadov na Iran medtem na tedenski ravni povečal za več kot petino. 

Motnje v pomorskem prometu skozi Hormuško ožino zaradi vojaških spopadov so povzročile kaos na svetovnih trgih nafte in plina. Svetovnemu trgu energentov po oceni analitikov zato grozi mesečni izpad približno 60 milijonov ton surove nafte in sedmih milijonov ton utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). | Foto: Reuters Motnje v pomorskem prometu skozi Hormuško ožino zaradi vojaških spopadov so povzročile kaos na svetovnih trgih nafte in plina. Svetovnemu trgu energentov po oceni analitikov zato grozi mesečni izpad približno 60 milijonov ton surove nafte in sedmih milijonov ton utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Foto: Reuters

Velik preobrat, ki se ga v Moskvi lahko veselijo

Pred začetkom vojne v Iranu je bilo stanje v Rusiji, kar zadeva izvoz nafte, vse prej kot rožnato. Rusija je imela namreč težave z izpadom dohodkov zaradi padajočih cen nafte in delne izgube enega od svojih največjih trgov, Indije. ZDA so z grožnjo gospodarskih sankcij namreč močno pritisnile na Indijo in jo poskusile prepričati, naj zmanjša uvoz ruske nafte.

Rusija je v februarju 2026 celo izvozila najmanj surove nafte in njenih derivatov od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022. 

Iran nafta
Novice Iran sporoča svetu: Pripravite se! Za sod nafte bo treba odšteti 200 dolarjev.

Putin je zadovoljen

Ruski predsednik Vladimir Putin je že v ponedeljek dejal, da se bodo morali svetovni energetski trgi "sprijazniti z novimi cenovnimi politikami". Omenjal je tudi možnost, da bi Rusija svoje energente ponovno začela prodajati v Evropo.

Isti dan je ruski predsednik po telefonu govoril tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, tako v Kremlju kot v Beli hiši pa so pogovor med voditeljema opisali kot "produktiven". Trump je nato začel omenjati možnost začasne sprostitve sankcij za razbremenitev cen nafte, kar so ZDA kasneje tudi storile.

Iran, protesti
Novice Iranska revolucionarna garda zagrozila: Pričakujte še močnejši udarec #vŽivo
Ši Džinping
Novice So to dnevi, ko Kitajska namesto ZDA postaja številka ena na svetu?
Bencinski servis Mol na Madžarskem
Novice Kumer: Posledice z Bližnjega vzhoda že čutimo tudi v Sloveniji
Hormuška ožina nafta Vojna v Ukrajini Vojna v Iranu Donald Trump Vladimir Putin ZDA Iran Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.