Trumpovo ogromno darilo za Putina: "Rusija je zmagovalka v tej vojni"

Ruska državna blagajna zaradi nove vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je 28. februarja začela z napadom ZDA in Izraela na Iran, in posledičnih ponorelih cen nafte vsak dan prejme od 100 pa do kar 140 milijonov evrov dodatnih prihodkov. Po oceni analitikov zaradi tega ni dvoma, da je edina prava zmagovalka vojne v Iranu vsaj za zdaj Rusija.

Če bi cene surove nafte v marcu v povprečju nihale med 70 in 80 dolarji za sod – trenutno so sicer še vedno precej višje –, bi Rusija zaradi velikega (azijskega) povpraševanja po ruski nafti in hkrati začasne omilitve ameriških sankcij na izvoz ruske nafte ta mesec lahko ustvarila presežne prihodke v višini od približno treh pa do več kot štirih milijard evrov, ocene analitikov in lastne izračune navaja poslovni medij Financial Times.

"Jasno je, da je Rusija za zdaj velika zmagovalka vojne v Iranu," je za časnik dejal Sumit Ritolia iz analitičnega podjetja Kpler.

Združene države Amerike so v četrtek zvečer začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji ter dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšale gospodarski vpliv po napadih ZDA in Izraela na Iran. (STA) Foto: Reuters

Rusko nafto so začeli množično kupovati takoj, ko je bilo to mogoče

Potem ko so Iranci zagrozili z napadi na ladje, ki bi poskusile prečkati Hormuško ožino, in grožnje nekajkrat tudi uresničili, Američani pa so začasno sprostili sankcije, je povpraševanje po ruski nafti močno naraslo.

Podjetja v Indiji so z Rusijo takoj sklenila pogodbe o nakupu 30 milijonov sodčkov ruske nafte, ki so bili že naloženi na tankerje v azijskih morjih, v samo petih dneh, kar je toliko, kot so jih sicer kupila v vsem februarju. Uvoz ruske nafte na Kitajsko se je po začetku napadov na Iran medtem na tedenski ravni povečal za več kot petino.

Motnje v pomorskem prometu skozi Hormuško ožino zaradi vojaških spopadov so povzročile kaos na svetovnih trgih nafte in plina. Svetovnemu trgu energentov po oceni analitikov zato grozi mesečni izpad približno 60 milijonov ton surove nafte in sedmih milijonov ton utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Foto: Reuters

Velik preobrat, ki se ga v Moskvi lahko veselijo

Pred začetkom vojne v Iranu je bilo stanje v Rusiji, kar zadeva izvoz nafte, vse prej kot rožnato. Rusija je imela namreč težave z izpadom dohodkov zaradi padajočih cen nafte in delne izgube enega od svojih največjih trgov, Indije. ZDA so z grožnjo gospodarskih sankcij namreč močno pritisnile na Indijo in jo poskusile prepričati, naj zmanjša uvoz ruske nafte.

Rusija je v februarju 2026 celo izvozila najmanj surove nafte in njenih derivatov od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022.

Putin je zadovoljen

Ruski predsednik Vladimir Putin je že v ponedeljek dejal, da se bodo morali svetovni energetski trgi "sprijazniti z novimi cenovnimi politikami". Omenjal je tudi možnost, da bi Rusija svoje energente ponovno začela prodajati v Evropo.

Isti dan je ruski predsednik po telefonu govoril tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, tako v Kremlju kot v Beli hiši pa so pogovor med voditeljema opisali kot "produktiven". Trump je nato začel omenjati možnost začasne sprostitve sankcij za razbremenitev cen nafte, kar so ZDA kasneje tudi storile.