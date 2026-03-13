Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
13. 3. 2026,
10.01

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Iranu sankcije nafta Rusija ZDA Vladimir Putin Donald Trump

Petek, 13. 3. 2026, 10.01

40 minut

Trump popušča Rusiji: olajšanje tudi za Putina

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Donald Trump Vladimir Putin | Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil za začasno izjemo pri sankcijah za rusko nafto, potem ko so novi pretresi na Bližnjem vzhodu močno zamajali svetovni energetski trg. | Foto Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil za začasno izjemo pri sankcijah za rusko nafto, potem ko so novi pretresi na Bližnjem vzhodu močno zamajali svetovni energetski trg.

Foto: Guliverimage

Administracija Donalda Trumpa je začasno dovolila prodajo ruske nafte, ki je zaradi sankcij obtičala na morju. Washington trdi, da gre le za kratkoročen ukrep za umiritev energetskega šoka, a odločitev hkrati prinaša olajšanje tudi Vladimirju Putinu in odpira nova vprašanja o pritisku na Moskvo.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je izdala 30-dnevno dovoljenje, ki državam omogoča nakup ruske surove nafte in naftnih derivatov, če so bili ti na ladje naloženi najpozneje 12. marca. Dovoljenje velja do 11. aprila po washingtonskem času. Ukrep je povezan z motnjami na svetovnem energetskem trgu, ki so se po zaostritvi vojne z Iranom še poglobile.

V Washingtonu poudarjajo, da ne gre za splošno odpravo sankcij proti Rusiji, ampak za omejen manevrski prostor za pošiljke, ki so že bile v tranzitu in so zaradi sankcij obstale na morju. Začasno rahljanje ukrepov proti ruski nafti v času vojne v Ukrajini hitro odpira vprašanje, ali ZDA popuščajo Moskvi.

Iran nafta
Novice Cene nafte še nekoliko višje

Trumpova administracija želi umiriti naftni šok

Reuters poroča, da je odločitev del širšega poskusa Bele hiše, da bi po skoku cen nafte umirila trg in omejila pritisk na ameriška podjetja ter potrošnike. Po skoraj dveh tednih ameriških in izraelskih napadov na Iran je bil promet skozi Hormuško ožino močno prizadet, kar je sprožilo strah pred večjo svetovno motnjo v dobavi energentov.

Očitki padajo, da Trump popušča Putinu. | Foto: Guliverimage Očitki padajo, da Trump popušča Putinu. Foto: Guliverimage

Naftni trg je na novico reagiral takoj. Reuters navaja, da so se cene nafte po objavi dovoljenja v petek zjutraj v Aziji nekoliko umirile, ker je trg ukrep razumel kot poskus povečanja ponudbe v izrednih razmerah.

Uradna razlaga: nafta je že na poti in Rusiji ne bo prinesla velike koristi

Ameriški finančni minister Scott Bessent je ukrep predstavil kot ozko in kratkoročno rešitev: "Ta ozko usmerjen, kratkoročen ukrep se nanaša samo na nafto, ki je že v tranzitu, in ruski vladi ne bo prinesel pomembne finančne koristi."

Ključna logika Washingtona je, da Rusija večino energetskih prihodkov pobere že na mestu črpanja prek davkov in da ta korak zato ne pomeni velike dodatne koristi za ruski proračun. To je osrednja obrambna linija Trumpove administracije pred očitki, da sredi vojne v Ukrajini mehča sankcijski režim.

Evropa takšnemu popuščanju ni naklonjena

Reuters navaja, da so se v Evropi hitro pojavili zadržki. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po pogovorih voditeljev G7 sporočila, da zdaj ni čas za rahljanje sankcij proti Rusiji. Tudi britanski minister Michael Shanks je dejal, da Združeno kraljestvo svojih sankcij ne bo popuščalo.

To pomeni, da ameriška poteza ne odpira le energetskega, ampak tudi geopolitični spor med zahodnimi zavezniki. Na eni strani je strah pred novim naftnim šokom, na drugi pa ocena, da vsaka izjema zmanjšuje pritisk na Moskvo v času, ko vojna v Ukrajini še traja.

Iran, protesti
Novice Iranska revolucionarna garda zagrozila: Pričakujte še močnejši udarec #vŽivo
Old Dominion, Norfolk, Virginija, strelski napad, ZDA
Novice Strelski napad na univerzi v ameriški Virginiji naj bi izvedel vojaški veteran
Vojna v Iranu sankcije nafta Rusija ZDA Vladimir Putin Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.