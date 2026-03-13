Trump popušča Rusiji: olajšanje tudi za Putina

Administracija Donalda Trumpa je začasno dovolila prodajo ruske nafte, ki je zaradi sankcij obtičala na morju. Washington trdi, da gre le za kratkoročen ukrep za umiritev energetskega šoka, a odločitev hkrati prinaša olajšanje tudi Vladimirju Putinu in odpira nova vprašanja o pritisku na Moskvo.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je izdala 30-dnevno dovoljenje, ki državam omogoča nakup ruske surove nafte in naftnih derivatov, če so bili ti na ladje naloženi najpozneje 12. marca. Dovoljenje velja do 11. aprila po washingtonskem času. Ukrep je povezan z motnjami na svetovnem energetskem trgu, ki so se po zaostritvi vojne z Iranom še poglobile.

V Washingtonu poudarjajo, da ne gre za splošno odpravo sankcij proti Rusiji, ampak za omejen manevrski prostor za pošiljke, ki so že bile v tranzitu in so zaradi sankcij obstale na morju. Začasno rahljanje ukrepov proti ruski nafti v času vojne v Ukrajini hitro odpira vprašanje, ali ZDA popuščajo Moskvi.

Trumpova administracija želi umiriti naftni šok

Reuters poroča, da je odločitev del širšega poskusa Bele hiše, da bi po skoku cen nafte umirila trg in omejila pritisk na ameriška podjetja ter potrošnike. Po skoraj dveh tednih ameriških in izraelskih napadov na Iran je bil promet skozi Hormuško ožino močno prizadet, kar je sprožilo strah pred večjo svetovno motnjo v dobavi energentov.

Očitki padajo, da Trump popušča Putinu. Foto: Guliverimage

Naftni trg je na novico reagiral takoj. Reuters navaja, da so se cene nafte po objavi dovoljenja v petek zjutraj v Aziji nekoliko umirile, ker je trg ukrep razumel kot poskus povečanja ponudbe v izrednih razmerah.

Uradna razlaga: nafta je že na poti in Rusiji ne bo prinesla velike koristi

Ameriški finančni minister Scott Bessent je ukrep predstavil kot ozko in kratkoročno rešitev: "Ta ozko usmerjen, kratkoročen ukrep se nanaša samo na nafto, ki je že v tranzitu, in ruski vladi ne bo prinesel pomembne finančne koristi."

Ključna logika Washingtona je, da Rusija večino energetskih prihodkov pobere že na mestu črpanja prek davkov in da ta korak zato ne pomeni velike dodatne koristi za ruski proračun. To je osrednja obrambna linija Trumpove administracije pred očitki, da sredi vojne v Ukrajini mehča sankcijski režim.

Evropa takšnemu popuščanju ni naklonjena

Reuters navaja, da so se v Evropi hitro pojavili zadržki. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po pogovorih voditeljev G7 sporočila, da zdaj ni čas za rahljanje sankcij proti Rusiji. Tudi britanski minister Michael Shanks je dejal, da Združeno kraljestvo svojih sankcij ne bo popuščalo.

To pomeni, da ameriška poteza ne odpira le energetskega, ampak tudi geopolitični spor med zahodnimi zavezniki. Na eni strani je strah pred novim naftnim šokom, na drugi pa ocena, da vsaka izjema zmanjšuje pritisk na Moskvo v času, ko vojna v Ukrajini še traja.