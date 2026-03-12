Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Četrtek,
12. 3. 2026,
19.51

Osveženo pred

49 minut

nafta Andrew Neil Donald Trump ZDA Kitajska Iran Hormuška ožina

So to dnevi, ko Kitajska namesto ZDA postaja številka ena na svetu?

Ši Džinping | Po izbruhu vojne proti Iranu se je pojavila tudi teorija, da gre za ameriški poskus slabitve Kitajske, ki je zaveznica Irana. Če je to res, je ta poskus za zdaj popolnoma spodletel. Na fotografiji: kitajski predsednik Ši Džinping. | Foto Reuters

Po izbruhu vojne proti Iranu se je pojavila tudi teorija, da gre za ameriški poskus slabitve Kitajske, ki je zaveznica Irana. Če je to res, je ta poskus za zdaj popolnoma spodletel. Na fotografiji: kitajski predsednik Ši Džinping.

Foto: Reuters

Pogosto se pri iskanju razlage za izraelsko-ameriški napad na Iran pojavlja trditev, da gre za ameriški poskus oslabitve Kitajske, ki je velika uvoznica iranske nafte. Podobno, kot naj bi uspešno zajetje Nicolasa Madura Kitajsko odrezalo od venezuelske nafte. Če je bil to vzrok za napad na Iran, je za zdaj zagotovo spodletel, saj po nekaterih podatkih Iran po izbruhu vojne skozi Hormuško ožino na Kitajsko izvaža celo več nafte kot pred vojno.

ZDA in Kitajska sta najmočnejši gospodarstvi na svetu. Za zdaj so še vedno na prvem mestu ZDA, toda 1,4-milijardni Kitajski napovedujejo, da bo v prihodnosti postala številka ena.

Trump neuspešno udriha po Kitajski

Vsekakor ameriški predsednik Donald Trump jemlje Kitajsko kot največjo grožnjo ZDA. Že v prvem predsedniškem mandatu je Trump začel trgovinsko vojno proti Pekingu, še bolj pa je začel s svojim carinskim kladivom udrihati po njem v drugem mandatu. A Kitajska se ni dala – kot zelo uspešno orožje proti ZDA je uporabila svoj skorajda monopol na redke kovine. Trump tako Kitajske ni mogel stisniti v kot.

nafta Andrew Neil Donald Trump ZDA Kitajska Iran Hormuška ožina
