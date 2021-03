Velika vrnitev odpisanih, ki številne navdaja s strahom

Piers Morgan zagotovo spada med najbolj znane novinarje na svetu. S svojim ogorčenim odzivom na intervju princa Harryja in njegove Meghan z Oprah Winfrey pa je postal še večja medijska zvezda. Lahko bi celo rekli, da se skoraj – vsaj na Otoku – bolj govori o Morganovem odzivu in odhodu kot o vsebini intervjuja uporniškega princa Harryja in njegove žene.

Trn v peti "zbujencev"

Morgan je bil trn v peti (radikalni) levici, še preden je v oddaji Dobro jutro, Britanija (Good morning Britain v izvirniku) pribil, da ne verjame besedam Meghan Markle. Je velik nasprotnik tako imenovane kulture izbrisa (cancel culture) in njenih podpornikov – tako imenovanih wokies, kar bi lahko prevedli kot zbujenci.

Lani je Morgan izdal knjigo Wake up: why the world has gone nuts (slov. Zbudite se: zakaj je svet ponorel), v kateri med drugim graja vegane in napade "zbujencev" (woke brigade) na svobodo govora. Toda po drugi strani je Morgana težko stlačiti v "desni predal".

Piers Morgan nad Donalda Trumpa in Borisa Johnsona

Na referendumu leta 2016 je glasoval proti izstopu Velike Britanije iz EU, zagovarja strožji nadzor nad orožjem v ZDA, po lanskih ameriških predsedniških volitvah je grajal Donalda Trumpa, ker ta ni hotel priznati poraza na volitvah. Po izbruhu pandemije novega koronavirusa pa je zagovarjal stroge ukrepe za zajezitev širjenja nevarnega virusa.

Petinpetdesetletni Piers Morgan se je rodil v Angliji v katoliški družini kot Piers Stefan O’Meara. Njegov oče je bil Irec, mama je Angležinja. Po očetovi smrti se je mama poročila z Valižanom z imenom Glynne Pughe-Morgan. Piers je pozneje prevzel očimov priimek in postal Piers Pughe-Morgan oziroma Piers Morgan. Foto: Reuters

Pri tem ni varčeval s kritikami na račun britanskega konservativnega premierja Borisa Johnsona in njegovega zdravstvenega ministra Matta Hancocka zaradi njune neuspešnosti v boju proti virusu, ki je na Otoku zahteval veliko število žrtev.

Morgan na britansko različico Fox News?

Potem ko je Morgan zapustil oddajo Dobro jutro, Britanija (prav na zadnji dan njegovega sodelovanja v tej oddaji, ki jo predvaja televizijska mreža ITV, jim je prvič uspelo prehiteti jutranjo oddajo konkurenčne televizijske mreže BBC), so se začela ugibanja, kje bo nadaljeval svojo uspešno kariero.

Nekateri ga že vidijo na novi britanski novičarsko-mnenjski televizijski mreži GB News. To televizijsko mrežo nekateri že označujejo kot britanski Fox News. Glavno vlogo v projektu ima eden od najbolj znanih in izkušenih britanskih novinarjev – Škot Andrew Neil.

Neilovo slovo od BBC

Neil je zadnjih 25 let delal na BBC, nazadnje je tam vodil svojo politično pogovorno oddajo The Andrew Neil show. Oktobra lani pa se je poslovil od BBC in se posvetil projektu GB News.

Andrew Neil je pred časom s svojimi vprašanji vrgel iz tira tudi ostrojezičnega Bena Shapira, da je ta jezno prekinil intervju.

Projekt so omogočili vlagatelji, kot so investicijska skupina Legatum, ki ima sedež v Dubaju, ameriški Discovery ter finančni vlagatelj in denarni podpornik britanskega izstopa iz EU Paul Marshall.

Neil vabi Morgana na GB News

Neil je Morgana snubil za prestop z ITV na GB News že pred njegovim odhodom iz oddaje Dobro jutro, Britanija, zdaj pa je znova vrgel trnek. "Piers bi bil zelo velika dodana vrednost za GB News in mi si vsekakor prizadevamo za to … Nismo še začeli pogajanj, a bi bili seveda presrečni, če bi ga to zanimalo," je Neil povedal za BBC.

Neil sicer zavrača očitke, da bo GB News zgolj nekakšna britanska različica Fox News. Pravi, da bodo nepristranski in da ne bodo "glasna, jezna televizija". Za New York Times pa je še povedal, da bodo k vprašanjem pristopili iz desnega oziroma desnosredinskega zornega kota.

Pozivi "zbujencev" k bojkotu GB News

Neil je sicer znan po tem, da v svojih intervjujih ni popustljiv do politikov, pa naj bodo ti levi ali desni. GB News so na "zbujeni" levici že pričakali na nož. Še preden je televizija začela oddajati, se tako že pojavljajo pozivi morebitnim oglaševalcem, naj jo bojkotirajo.

Andrew Neil o predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in njenih komisarjih

GB News, ki bo oddajanje predvidoma začela letošnjo pomlad, pa se ne bo spopadala samo z nasprotovanjem levice, ampak tudi z močnim tekmecem na desnici.

Murdochov News UK TV

Avstralsko-ameriški medijski mogul Rupert Murdoch bo namreč letos začel oddajanje nove novičarske televizije na Otoku, ki se bo imenovala News UK TV.

Po načrtu naj bi bil Murdochov desno usmerjeni News UK TV na sporedu samo v večernem terminu. Kot je decembra lani pisal Guardian, so v londonski soseski, kjer so gradili televizijski studio za News UK TV, opazili tudi Piersa Morgana.

Bo Morgan odšel k Murdochu?

Zato ne preseneča, da so se zadnje dneve spet pojavila ugibanja, ali bo Morganov novi delodajalec News UK TV. Kot piše CNN na svoji spletni strani, Murdochov News UK TV ni želel komentirati vprašanja, ali so Morganu morda ponudili delo. Morgan je pred leti že urednikoval na časopisih, ki so del Murdochovega medijskega imperija.

Avstralsko-ameriški medijski mogul Rupert Murdoch bo letos v Veliki Britaniji zagnal novo novičarsko televizijo News UK TV. Murdoch je s svojimi tiskanimi mediji že leta trdno zasidran na Otoku. Tudi Morgan in Neil sta v preteklosti delala zanj. Pred novembrom 2018 je bil Murdochov 21st Century Fox skoraj 40-odstotni lastnik britanske televizijske mreže Sky News, ki pa je zdaj v lasti ameriškega koncerna Comcast. Pred leti je poskušal Murdoch na britanski trg prodreti tudi s svojo televizijo Fox News, a se je ta leta 2017 zaradi prenizke gledanosti umaknila iz Velike Britanije. Foto: Reuters

Britanski tabloid Daily Mirror (pred leti je bil njegov urednik tudi Morgan) je pred dnevi pisal, da bo Morgan svojo kariero nadaljeval v ZDA. Tu je v preteklosti že tri leta vodil svojo pogovorno oddajo na CNN, bil nekaj let žirant v oddaji Amerika ima talent (America’s got talent) in tudi sodeloval v Trumpovi resničnostni oddaji Vajenec.

Morganovi sovražniki in občudovalci

Čeprav ga številni ne marajo, pa ima na drugi strani prav tako številne podpornike. Ko je zapustil Dobro jutro, Britanija, je ta oddaja izgubila pol milijona gledalcev, tržna vrednost televizijske mreže ITV pa je upadla za 200 milijonov britanskih funtov.

Nekateri pa že skoraj prestrašeno namigujejo, da se bo Morgan v prihodnosti poskusil tudi v politiki. Kot je v ameriškem spletnem mediju Slate napisala britanska levo usmerjena novinarka in pisateljica Imogen West-Knights: "Obstajajo tudi taki, ki imajo temno slutnjo, da bi se lahko Morgan povzpel še višje. Če si sluzasti novinar, ki razdvaja, to v naši državi odpira veliko vrat. Zagotovo ni škodilo našemu zdajšnjemu premierju Borisu Johnsonu."