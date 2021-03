Ekskluzivni intervju Oprah Winfrey z Meghan Markle je dvignil precej prahu, odzivi na povedano in razkrito pa so bili mešani. A še preden je CBS predvajal 90-minutni pogovor, je bilo jasno, da lahko od Piersa Morgana pričakujemo kritiziranje vojvodinje, saj je njen nasprotnik, že odkar se je zaročila s princem Harryjem.

Morgan namreč ne zamudi priložnosti za to, da govori, tvita ali napiše kolumno o Meghan, pri čemer jo brez težav zmerja z mačko Režalko in okliče za "povzpetnico, ki bo izmolzla kraljevo družino", kraljico Elizabeto II. pa je lani poleti javno pozval, naj Meghan in Harryju odvzame naziva.

Po intervjuju z Oprah je bil do vojvodinje še bolj oster. Javno je podvomil o njenih trditvah, da je razmišljala o samomoru, pri čemer je izjavil, da ji "ne bi verjel niti, če bi mu dala vremensko napoved", celoten intervju je označil za "sramotno izdajo kraljice in kraljeve družine" ter sklenil, da si Meghan za svoj "nastop zasluži oskarja".

O tem je objavil vrsto tvitov in se razgovoril v jutranji oddaji Good Morning Britain, v kateri je šel po mnenju številnih čez rob. Zaradi njegovih ostrih besed, ob čemer ni varčeval z žaljivkami na račun Meghan, je oddaja prejela kar 41.015 pritožb.

Harry in Meghan sta v odkritem intervjuju razkrila marsikaj in razburila pripadnike britanske kraljeve družine. Foto: Reuters

Užaljen, ker ga je Meghan odrezala?

Javno blatenje vojvodinje ni bilo všeč niti njegovemu sovoditelju Alexu Beresfordu, ki je Morganu namenil naslednje besede: "Kot mi je znano, si z Meghan imel zasebni odnos, a te je odrezala. Je po tem govorila o tebi? Pravico ima, da te odreže, če tako hoče. Ti pa jo še naprej blatiš." Po tem je 55-letni voditelj protestno odkorakal iz studia. (Morgan je odnos z Meghan razkril tudi v eni od številnih kolumn, posvečenih njej.)

Beresford je dodal, da je njegovo vedenje popolnoma neprimerno.

Tako je Piers Morgan užaljeno zapustil studio:

Kasneje je televizijska mreža ITV sporočila, da se Morgan po šestih letih poslavlja od oddaje. "Piers Morgan se je odločil zapustiti Good Morning Britain. ITV je sprejela njegovo odločitev in nima več kaj dodati."

Dva dni po predvajanju intervjuja so se končno oglasili tudi iz Buckinghamske palače, iz katere so sporočili, da so kraljico očitki o rasizmu "zelo razžalostili" in da bodo "izpostavljene težave razrešili zasebno".

