Oven

Dan boste namenili druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu.

Bik

Danes boste pošteno utrujeni od preteklega obdobja, saj ste bili deležni nadvse burnega dogajanja. Kljub temu pa bodo od vas zahtevali zbranost, zato jih nikar ne razočarajte. Če bo potrebno, spijte kakšno kavo več. Zvečer se bosta s partnerjem lotila pomembne teme.

Dvojčka

Novega izziva se boste začeli s polnim zagonom. V preteklem obdobju ste si nabrali ogromno koristnih izkušenj, ki jih boste znali pametno izkoristiti. V družbi bodo določeni odnosi precej napeti, zato se kar izmuznite, če se boste lahko. Te težave niso vaša skrb, zato ne izgubljajte časa z njimi.

Rak

Dan bo kot naročen za pogovore, ki jih že nekaj časa prelagate. Odločite se za jasno razpravo, končno se pogovorite o pomembnih stvareh. Popoldne pa preživite v družbi tistih, ki vas znajo spraviti v dobro voljo, in pozabite na slabe stvari. Zvečer boste kljub vsemu mirno zaspali.

Lev

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove, romantične zveze. Rajši se malo počakajte. Vezani in poročeni se boste s partnerjem malo težje razumeli.

Devica

Svoje prijatelje in družino ste v zadnjem času postavljali na stranski tir. Vaš življenjski ritem so narekovale delovne obveznosti, pozabili pa ste se vprašati, kaj vam v življenju resnično največ pomeni. Premislite, kdo je bil z vami v časih, ko vam je bilo najtežje. Stopite korak nazaj, pokličite osebe, ki vam veliko pomenijo.

Tehtnica

Končno boste razpoloženi za eksperimentiranje in pripravljeni, da se boste naučili kaj novega. Nevsakdanje in rahlo čudaške ideje vas navdihujejo in zaželeli si boste družbe ljudi, ki bi uživala v podobnih stvareh. Vsekakor boste danes hoteli pobegniti od predvidljivega vsakdanjika in rutine. Jutri bo za vas pomemben dan, pripravite se.

Škorpijon

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Strelec

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Kozorog

Skupno življenje bo pravi korak za vse, ki ste že dolgo skupaj, a se do zdaj niste mogli odločiti, kako naprej. Zberite pogum in se ne ustrašite vseh obveznosti, ki ga prinaša odraslo življenje. O partnerju boste odkrili zanimive reči, ki vam bodo zelo pomagale pri končni odločitvi. Ste na pravi poti.

Vodnar

Vse stvari, ki se bodo odvijale danes, se vam bodo zdele veliko bolj lahkotne kot običajno. Dobili boste pozitiven kompliment, ki bo dvignil vaš ego. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Zvečer si privoščite sprostitev v družbi najbližjih, ki vam bodo pomagali napolniti baterije.

Ribi

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.