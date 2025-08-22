To so najbolj nezanesljivi znaki horoskopa

Zaupanje je temelj vsakega odnosa, pa naj gre za prijateljstvo, družino ali ljubezen. Nekateri ljudje pa pri svojih bližnjih preprosto ne vzbujajo zaupanja, včasih je krivo njihovo obnašanje, včasih način izražanja. Nimajo slabih namenov, a kljub temu vzbujajo sumničavost pri ljudeh, ki jih obkrožajo. To velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji prilagodljivosti in hitremu spreminjanju mnenja, zaradi česar so zelo zanimive, a pogosto tudi nezanesljive osebe. Ker radi govorijo in delijo informacije, jih mnogi vidijo kot nekoga, ki ne zna ohranjati zaupanih skrivnosti. Njihov nemiren duh pa daje vtis, da niso ravno zanesljivi, zato se mnogim ljudem ne zdijo vredni zaupanja.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni in strastni, a s svojo skrivnostnostjo postavljajo zid med seboj in drugimi. Sami skušajo izvedeti čim več o ljudeh okoli sebe, medtem pa ne dopustijo, da bi jih drugi spoznali v popolnosti. Ker izjemno dobro skrivajo svoje prave namere, v ljudeh vzbujajo nezaupanje, zato ob škorpijonih mnogi postanejo oprezni in sumničavi.

Ribi

Ribe so sanjaške in čustvene, pogosto bežijo pred resničnim življenjem, zato se marsikomu zdijo nezanesljive. Ko pride do težav, se raje umaknejo v svoj domišljijski svet in reševanje situacije prepustijo drugim, njihova negotovost pa jih pogosto privede do tega, da ne izpolnijo svojih obljub. Zato ljudje v ribah ne vidijo oseb, na katere bi se lahko zanesli.