Ti znaki horoskopa veljajo za najbolj razvajene

Nekateri ljudje preprosto ne morejo živeti brez udobja, pozornosti in nekoga, ki jim uresniči prav vsako željo. Pričakujejo, da so do njih vsi še posebej pozorni, in se ne znajdejo v položajih, ko stvari ne potekajo, kot so si zamislili. Po mnenju astrologov so takšni razvajenci praviloma rojeni v enem od teh treh znakov horoskopa.

Lev

Levi so nadvse radi v središču pozornosti in pričakujejo, da se bodo vsi do njih obnašali, kot da so resnična aristokracija. Obožujejo pohvale, razkošje in razmere, v katerih lahko zablestijo. Če ne dobijo dovolj občudovanja, hitro postanejo dramatični in užaljeni. Čeprav so praviloma zelo velikodušni, pa svoje potrebe postavljajo pred tuje, čeprav nezavedno.

Ribi

Ribe so čustvene in občutljive, ob tem pa pričakujejo, da bodo tudi drugi obzirni do njihovih čustev. Ko jim kdo pri tem ne ugodi, se užalijo, umaknejo in velikokrat postavijo v vlogo žrtve. Pogosto živijo v domišljijskem svetu in si želijo, da bi bili ljudje tudi v resničnosti tako polni razumevanja, kot so v njihovih fantazijah. Težko sprejmejo kruto resničnost ali situacije, v katerih niso prioriteta.

Tehtnica

Tehtnice obožujejo lepoto, skladnost in udobje - in ne prenašajo, kot so prikrajšane za to. Slabo se znajdejo v kakšnih bolj grobih okoliščinah in se skušajo izogniti neprijetnim položajem. Navajene so, da jim je v vsem ugodeno, in težko sprejmejo odločitev brez odobravanja drugih. Čeprav so zelo šarmantne in prijetne osebe, so po drugi strani tudi zelo izbirčne in zahtevne.