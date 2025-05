Ljudje, rojeni v teh znakih, nikoli ne govorijo resnice

Dvojčka

Dvojčki so znani po hitrih mislih in še hitrejšem jeziku. Njihove izjave si včasih popolnoma nasprotujejo, še vedno pa pri tem zvenijo popolnoma prepričljivo. Dvojčki pogosto ne lažejo zlonamerno, ampak iz refleksa, ko se želijo izogniti neprijetnim situacijam. Ker se znajo prilagoditi vsakemu sogovorniku, so mojstri "resnice po potrebi". Če pa jih ujamete pri laži, se bodo iz nje zagotovo izvlekli z nasmehom - in novo za lase privlečeno zgodbo.

Tehtnica

Tehtnice se želijo za vsako ceno izogniti konfliktom, zato se pogosto zatečejo k majhnim, neškodljivim lažem. Namesto da bi povedale, kaj si res mislijo, bodo govorile stvari, ki naj bi sogovornika pomirile, potolažile ali preprosto umirile neprijetno situacijo. Tehtnice se na prvi pogled zdijo iskrene, za tem šarmom pa se pogosto skriva izogibanje resnici. Ne lažejo iz zlobe, ampak iz potrebe, da bi vse ostalo prijetno in uravnoteženo.

Ribi

Ribe so sanjači, ki pogosto verjamejo lastnim različicam resničnosti. Ko govorijo neresnice, se včasih niti same ne zavedajo, da lažejo, ker to dojemajo kot "svojo resnico". Zaradi čustvenosti in občutljivosti se izogibajo težkim pogovorom in se raje skrijejo v iluzije. Njihove laži običajno izvirajo iz potrebe, da bi sebe ali pa druge zaščitile pred bolečino, a to ne spremeni dejstva, da niso iskrene. Pri vsaki njihovi zgodbi zato ohranite kanček dvoma.