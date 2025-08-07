Ti znaki horoskopa vztrajajo v zvezi, tudi če je nesrečna

Nikoli ni lahko prekiniti romantične zveze, tudi če v njej ni več prave bližine, spoštovanja in sreče. Nekateri ljudje hitro prepoznajo, da odnos ne deluje več, in ga prekinejo, nekateri pa kljub vsemu ostanejo, in to predolgo. Najpogosteje v zvezah, ki nimajo več smisla, ostanejo ti znaki horoskopa.

Rak

Raki se med nebesnimi znamenji najbolj čustveno navežejo. Ko ljubijo, je to v popolnosti. Redko zapustijo odnos, tudi če je boleč. Zanje zveza niso le čustva, ampak prostor varnosti, topline in doma, zato pogosto v njej ostanejo tudi, ko jih duši. Bojijo se izgube, bojijo se, da bodo prizadeli partnerja, bojijo se samote in tišine. Raje trpijo in skušajo vse popraviti, čeprav v sebi vedo, da zaman.

Devica

Device težko priznajo poraz. Tudi ko je jasno, da nekaj ne deluje, so prepričane, da se s trudom, analizo in racionalnim pristopom da vse rešiti. V zvezi pogosto prevzamejo vlogo tistega, ki "popravlja", in dajejo več, kot dobijo, vse dokler se popolnoma ne izčrpajo. Pogosto ostanejo v slabih zvezah, ker se jim zdi, da še niso dale vsega od sebe, a v tem boju pozabijo nase.

Tehtnica

Tehtnice hočejo skladnost, mir in ravnovesje, prepiri in razhodi so zanje nekaj, kar iz ravnotežja vrže ves njihov svet. Pogosto ostanejo v nezdravih zvezah, ker je misel na razhod zanje preprosto preveč kaotična in boleča. Namesto da bi potegnile črto, skušajo zgladiti prepire in iskati kompromise, vse dokler se popolnoma ne izgubijo v odnosu, ki jim prav ničesar ne daje.

Ribi

Ribe so izjemno romantične, a prepogosto idealizirajo odnose. Ko se zaljubijo, zanemarijo resnični svet in razmišljajo le o tem, kako je bilo in kako bi lahko bilo. Zaradi tega ostanejo tudi v zvezi, ki je že dolgo nesrečna, in upajo, da se bo partner spremenil ter da bodo znova začutile tisto staro bližino in toplino. Pogosto odlašajo z razhodom, čeprav čutijo, da so se v zvezi povsem izgubile.