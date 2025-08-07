Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
7. 8. 2025,
19.38

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop rak horoskop devica horoskop tehtnica horoskop horoskop

Četrtek, 7. 8. 2025, 19.38

41 minut

Ti znaki horoskopa vztrajajo v zvezi, tudi če je nesrečna

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
par, zveza, razhod | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nikoli ni lahko prekiniti romantične zveze, tudi če v njej ni več prave bližine, spoštovanja in sreče. Nekateri ljudje hitro prepoznajo, da odnos ne deluje več, in ga prekinejo, nekateri pa kljub vsemu ostanejo, in to predolgo. Najpogosteje v zvezah, ki nimajo več smisla, ostanejo ti znaki horoskopa.

Rak

Raki se med nebesnimi znamenji najbolj čustveno navežejo. Ko ljubijo, je to v popolnosti. Redko zapustijo odnos, tudi če je boleč. Zanje zveza niso le čustva, ampak prostor varnosti, topline in doma, zato pogosto v njej ostanejo tudi, ko jih duši. Bojijo se izgube, bojijo se, da bodo prizadeli partnerja, bojijo se samote in tišine. Raje trpijo in skušajo vse popraviti, čeprav v sebi vedo, da zaman.

Devica

Device težko priznajo poraz. Tudi ko je jasno, da nekaj ne deluje, so prepričane, da se s trudom, analizo in racionalnim pristopom da vse rešiti. V zvezi pogosto prevzamejo vlogo tistega, ki "popravlja", in dajejo več, kot dobijo, vse dokler se popolnoma ne izčrpajo. Pogosto ostanejo v slabih zvezah, ker se jim zdi, da še niso dale vsega od sebe, a v tem boju pozabijo nase.

Tehtnica

Tehtnice hočejo skladnost, mir in ravnovesje, prepiri in razhodi so zanje nekaj, kar iz ravnotežja vrže ves njihov svet. Pogosto ostanejo v nezdravih zvezah, ker je misel na razhod zanje preprosto preveč kaotična in boleča. Namesto da bi potegnile črto, skušajo zgladiti prepire in iskati kompromise, vse dokler se popolnoma ne izgubijo v odnosu, ki jim prav ničesar ne daje.

Ribi

Ribe so izjemno romantične, a prepogosto idealizirajo odnose. Ko se zaljubijo, zanemarijo resnični svet in razmišljajo le o tem, kako je bilo in kako bi lahko bilo. Zaradi tega ostanejo tudi v zvezi, ki je že dolgo nesrečna, in upajo, da se bo partner spremenil ter da bodo znova začutile tisto staro bližino in toplino. Pogosto odlašajo z razhodom, čeprav čutijo, da so se v zvezi povsem izgubile.

Preverite svoj dnevni horoskop.

poletje, mladi
Trendi Pri ljudeh, rojenih v teh znakih, ne boste dobili druge priložnosti
poletje
Trendi Ti znaki vedo vse o drugih, o sebi pa ne razkrijejo ničesar
hedonizem, užitek
Trendi Najbolj razvajeni ljudje se rodijo v teh znamenjih
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop rak horoskop devica horoskop tehtnica horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.