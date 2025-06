Pri ljudeh, rojenih v teh znakih, ne boste dobili druge priložnosti

Nekateri ljudje so vedno pripravljeni prisluhniti opravičilu ali pojasnilu, pri nekaterih pa takrat, ko izgubijo zaupanje, ni poti nazaj. Za tri nebesna znamenja velja, da vrata za seboj zaprejo brez oziranja – ne iz maščevanja, ampak zaradi samospoštovanja. Cenijo predanost, iskrenost in čustveno varnost, ko pa jih kdo razočara, ga prekrižajo za vedno.

Kozorog

Kozorogi ne pozabljajo zlahka in ne dajejo druge priložnosti tistim, ki se jim izneverijo. Čeprav na zunaj delujejo hladno in ravnodušno, jim je zaupanje izredno pomembno in jih močno prizadene, če kdo prestopi mejo. Namesto čustvenih izpadov se preprosto umaknejo in nadaljujejo po svoji poti – brez pompa, a tudi brez vrnitve. Verjamejo v principe in doslednost, zato se jim vračanje na staro pot zdi znak šibkosti. Ko se enkrat odločijo, da za vas ni več prostora v njihovem življenju, si ne bodo premislili.

Lev

Levi so izredno ponosni in težko pozabijo rane v svojem ponosu, sploh če se jim zdi, da jih je kdo podcenjeval ali izkoristil. Visoko se cenijo, in ko jih kdo prizadene, to razumejo kot napad na njihovo vrednost, zato se bodo raje umaknili, kot da bi se znova odprli. Čeprav lahko oprostijo, pa nikoli zares ne pozabijo in ne dopustijo, da bi se ta napaka še kdaj ponovila. Radi imajo razčiščene odnose z ljudmi in ne prenašajo neiskrenosti, predvsem pa je njihovo samospoštovanje močnejše od potrebe po premirju.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po tem, da intenzivno ljubijo, a tudi intenzivno prekinjajo odnose – tako ljubezenske kot vse druge. Če se jim kdo izneveri, se bo njihova prizadetost kazala skozi globoko tišino in distanco. Ne zaupajo zlahka, in če jih kdo izda, je to zanje zločin proti človeštvu. Druge priložnosti nočejo dati, ker so prepričani, da lahko vsakdo, ki jih je kdaj prizadel, to stori znova. Namesto da bi tvegali še eno razočaranje, se raje zaprejo vase in gredo sami naprej.