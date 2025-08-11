Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
16.03

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 16.03

Ti trije znaki horoskopa kuhajo kot profesionalci

kuhanje, kuhinja | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje imajo preprosto prirojen talent za kuhanje. Njihove jedi niso le okusne, ampak tudi vizualno privlačne, kuhinja pa je zanje prostor, kjer se počutijo najbolj sproščeno in ustvarjalno. S svojimi kulinaričnimi kreacijami najbolj navdušujejo ta nebesna znamenja.

Rak

Raki slovijo po svoji toplini in potrebi, da skrbijo za vse okoli sebe, to pa se še posebej opazi v njihovi kuhinji. Zanje kuhanje ni obveznost, ampak način izražanja ljubezni. Njihove jedi imajo običajno ščepec tradicije, vonja po domu in spominjajo na otroštvo. Z veseljem se lotijo kuhanja večhodnega kosila s sladico vred, vsako jed pa postrežejo z izjemno pozornostjo.

Bik

Biki imajo izjemno razvite čute, kar jim daje pri kuhanju veliko prednost. Izbirajo in uporabljajo le najboljše sestavine, na prvo mesto pa vedno postavijo okus. Uživajo v pripravi bogatih, nasitnih jedi, pri čemer ne varčujejo ne s časom ne s trudom. Jedi, ki pridejo iz njihove kuhinje, so pogosto videti, kot da so prispele iz vrhunske restavracije, njihov okus pa to le še potrjuje.

Devica

Device se kuhanja lotevajo metodično in natančno, zaradi česar so prave kuharske mojstrice. Točne so pri merjenju sestavin, potrpežljive pri pripravi in vedno pripravljene na preizkušanje novih receptov. Njihove jedi niso le okusne, ampak tudi hranilno uravnotežene, podrobnosti kot dekorativno narezana zelenjava pa so pri njih standard, ne izjema za posebne priložnosti.

Preverite svoj dnevni horoskop.

