Luka Basi o izbiri, ki mu je spremenila življenje

Ko Luka Basi govori o svojem domu, hitro postane jasno, da mu toplina veliko pomeni, ne le v metaforičnem, ampak tudi v čisto vsakdanjem smislu. Pri načrtovanju novega doma je tako želel predvsem nekaj, kar mu bo prineslo mir in brezskrbnost: sistem ogrevanja, na katerega se lahko zanese, tudi ko ga ni doma. Izbral je rešitev, ki mu je poenostavila življenje. V nadaljevanju razkrivamo, kaj ga je prepričalo, da je izbral toplotno črpalko Orca, kako le-ta deluje v praksi in zakaj je danes prepričan, da je izbral najboljšo pot do toplega doma.

“Moje srce greje glasba, moj dom pa Orca.”

Ko je Luka urejal svoj novi dom, je želel ogrevalni sistem, ki mu bo dolgoročno zagotavljal toplino in zanesljivost. Zato je izbral toplotno črpalko Orca Black Edition, ki danes skrbi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode štiričlanske družine Basi.

Foto: Orca Energija

Pri izbiri toplotne črpalke pa ni šlo le za tehnologijo, temveč tudi za vrednote: pomembno mu je bilo, da del doma tvorijo rešitve, ki so plod domačega znanja in razvoja. Kot rad poudari, ga pri Orci navdušuje predvsem to, da gre za slovenski produkt, ki je narejen in razvit pri nas v Sloveniji.

Zaradi pristnega zadovoljstva z izbrano toplotno črpalko Orca Black Edition, pa danes z veseljem deli svojo zgodbo z Orca Energijo tudi kot njen ambasador. Ne zato, ker bi moral, temveč zato, ker je prepričan, da je pozitivno izkušnjo vredno predati naprej. Prav zato svojo izkušnjo z novim ogrevanjem doma deli tudi z bralci Siol.net.

Toplotna črpalka Orca v praksi pomeni toplino brez kompromisov

Pri Luku se je nova toplotna črpalka najprej izkazala tam, kjer šteje največ: v vsakodnevnih trenutkih. Ko se z družino vrnejo domov po napornem dnevu ali ko se jutra začnejo v hladnem zimskem zraku, se lahko vedno zanesejo, da bo njihov dom topel. Prav to zanj pomeni občutek domačnosti, ki ga postavlja visoko ob bok drugim pomembnim stvarem v življenju.

Njegovo izkušnjo najbolje povzame njegov iskreni komentar, v katerem združuje vse, kar mu ta rešitev pomeni: “Toplotna črpalka Orca ogreva tudi v najhladnejših mesecih, tako da sem jaz brez skrbi, da bi mene ali pa moje domače zeblo. Jaz se posvečam glasbi, Orca pa se posveča gretju mojega doma. Prav tako je noro enostavna za uporabo, jaz se zaslona na toplotni črpalki od prvega dne sploh nisem več dotaknil.”

Z veseljem pove, da ga nova toplotna črpalka ni navdušila le z učinkovitostjo, temveč tudi s tem, da se je popolnoma naravno in samodejno vključila v ritem njihovega doma, kot nekaj kar preprosto deluje, ne da bi temu moral posvečati čas ali pozornost.

Zakaj Orca velja za eno najzanesljivejših rešitev ogrevanja?

Foto: Orca Energija Pri ogrevanju doma so ključne tri lastnosti: zanesljivost, učinkovitost in občutek varnosti, ki ga daje sistem, na katerega se lahko zaneseš v vsakem letnem času. Prav tu Orca že vrsto let gradi svojo prepoznavnost. Njihovi ogrevalni sistemi niso le tehnične naprave, temveč rezultat domačega znanja in izkušenj, ki se odražajo v vsakem detajlu, od premišljene zasnove do podpore, ki je uporabnikom na voljo tudi po vgradnji.

Velik del zaupanja izhaja tudi iz dejstva, da je razvoj in proizvodnja v celoti zasidrana v Sloveniji. To omogoča natančen nadzor kakovosti ter prilagajanje rešitev lokalnim razmeram, ki so značilne za Slovenijo.

Zunanje enote, ki temeljijo na napredni tehnologiji Mitsubishi Electric, poskrbijo, da sistem ostaja učinkovit tudi takrat, ko temperature padejo globoko pod ničlo. To ni pomembno le za porabo, temveč predvsem za tisti preprosti občutek miru, da te sredi zime ne bo presenetil hladen dom.

Enako dragocen je tudi način, kako Orca skrbi za svoje uporabnike. Ko se lastnik odloči za toplotno črpalko, ne kupi le naprave, pač pa vstopi v sistem podpore, ki vključuje svetovanje, priporočila, montažo in lastne poprodajne storitve, servis. Prav ta celostna skrb pogosto naredi največjo razliko, saj uporabniki dobijo partnerja, ki jim stoji ob strani čez celotno življenjsko dobo naprave.

Pri tem ne gre spregledati dolgoročne vzdržljivosti. Toplotne črpalke Orca so zasnovane tako, da delujejo vrsto let z minimalnim vzdrževanjem in stabilno porabo. Mnogi uporabniki poročajo, da prve prihranke občutijo že po eni sami ogrevalni sezoni. Ne zato, ker bi drastično spremenili svoj način ogrevanja, temveč preprosto zato, ker sistem učinkoviteje izkoristi energijo.

A morda največja prednost Orcinih rešitev prihaja iz kombinacije tehnološke dovršenosti in človeškega pristopa. Gre za toploto, ki ni odvisna od kurjenja, čiščenja ali dodatnih skrbi. Gre za tiho delovanje, ki se neopazno zlije z vsakdanom. In gre za občutek, da je dom topel točno takrat, ko mora biti, to pomeni vedno, ne glede na vreme.

Zakaj je tudi zdaj pravi trenutek za menjavo ogrevanja?

Zima je čas, ko ogrevanje najbolj pokaže svoje zobe. Prav zdaj, ko sistem deluje z največjo obremenitvijo, je najlažje opaziti, ali je domača rešitev resnično kos izzivom: ali deluje enakomerno, ali je strošek previsok, ali zahteva preveč vzdrževanja in pozornosti. Mnogi lastniki hiš se prav pozimi zavejo, da stari način ogrevanja preprosto ne sledi več njihovim potrebam.

In čeprav se morda zdi, da je zima nepravi trenutek za zamenjavo ogrevalnega sistema, je resnica pogosto ravno nasprotna. Montaže v tem času potekajo presenetljivo hitro, saj je veliko postopkov mogoče izvesti brez večjih posegov v delovanje doma. Prav to je razlog, da se številni odločijo za menjavo tudi pozimi: ker se težave pokažejo jasno, nov ogrevalni sistem pa lahko začnete izkoriščati takoj, še sredi tekoče sezone.

Toplotna črpalka Orca bo svoje prednosti pokazala že v prvem tednu po vgradnji. Pričakujete lahko učinkovitejše izkoriščanje energije, kar pomeni stabilnejšo toplino in opazno nižje stroške, brez dodatnega dela ali nadzora.

Trenutno, zimsko obdobje je idealno za menjavo ogrevalnega sistema tudi zaradi aktualnih finančnih spodbud. S kombinacijo Orca subvencije in sredstev Eko sklada lahko skupaj prihranite do 5.800 evrov, kar občutno zniža začetno investicijo in olajša odločitev, ki jo boste čutili še desetletja.

Prav zato je zima, obdobje, ko je ogrevalni sistem eksistencialnega pomena, najprimernejši trenutek, da naredite korak naprej. Ne le zaradi prihrankov, temveč zaradi miru, ki ga prinese toplotna črpalka Orca, na katero se lahko zanesete v vseh trenutkih, tudi, ko je zunaj največji mraz.

“Dom postane dom, ko je enkrat v prostorih toplina.”

Dom za Luko pomeni varno točko med nastopi, vajami in potovanji, kraj, kjer se vse umiri, ko zapre vrata za seboj. Prav zato mu veliko pomeni, da je toplina nekaj samoumevnega, nekaj, kar njegovi družini daje občutek domačnosti, še preden komurkoli uspe sezuti čevlje.

“Dom postane dom, ko je enkrat v prostorih toplina,” pravi Luka. Toplina, ki počaka. Toplina, ki sprejme. In toplina, ki v njegovem domu ostaja, tudi takrat, ko je on daleč proč.