Avtorji:
Sa. B., St. M., STA

Četrtek,
30. 10. 2025,
22.36

Osveženo pred

3 ure, 12 minut

Julija Sviridenko Volodimir Zelenski električna energija energetika droni Rusija Ukrajina

Vojna v Ukrajini

Zelenski se je Sloveniji zahvalil za pomoč

Volodimir Zelenski in Tanja Fajon | Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, sta se Fajon in Zelenski strinjala glede nujnosti takojšnjega premirja in nadaljnjega stopnjevanja pritiska na Rusijo. | Foto X/Ministrstvo za zunanje zadeve

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, sta se Fajon in Zelenski strinjala glede nujnosti takojšnjega premirja in nadaljnjega stopnjevanja pritiska na Rusijo.

Foto: X/Ministrstvo za zunanje zadeve

Zunanjo ministrico Tanjo Fajon je danes v Kijevu sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je ob priložnosti zahvalil za pomoč, ki jo Slovenija od začetka vojne nudi Ukrajini. Fajon se je ob tem med drugim sestala s kolegom Andrijem Sibiho ter podpisala sporazum o tehničnem in finančnem sodelovanju med državama, so sporočili z MZEZ

Pomembnejši dogodki dneva:

12.27 Po obsežnih ruskih napadih na Ukrajino velik del države brez elektrike

Zunanjo ministrico Tanjo Fajon je danes v Kijevu sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je ob priložnosti zahvalil za pomoč, ki jo Slovenija od začetka vojne nudi Ukrajini. Fajon se je ob tem med drugim sestala s kolegom Andrijem Sibiho ter podpisala sporazum o tehničnem in finančnem sodelovanju med državama, so sporočili z MZEZ.

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, sta se Fajon in Zelenski strinjala glede nujnosti takojšnjega premirja in nadaljnjega stopnjevanja pritiska na Rusijo. Dodali so, da sta v luči tega govorila o stanju diplomatskih prizadevanj za pravičen in za Ukrajino sprejemljiv mir. "O prihodnosti Ukrajine lahko odloča le Ukrajina. Nobena rešitev ne more biti sprejeta brez nje," je poudarila ministrica, ki je z ukrajinskim predsednikom govorila tudi o evropski integraciji njegove države.

Ob tem je s podpredsednikom vlade za obnovo Oleksijem Kulebo podpisala memorandum o tehnični pomoči Ukrajini, z namestnikom predsednika vlade za evropske in evroatlantske integracije Tarasom Kačko pa sporazum o tehničnem in finančnem sodelovanju med državama.

Kot je v sredo sporočila vlada, je namen slednjega sporazuma podpora gospodarskemu in družbenemu razvoju Ukrajine ter izvajanju reform v okviru njenega približevanja EU. Določa pogoje za zagotavljanje tehnične in finančne pomoči Slovenije Ukrajini pri izvajanju razvojnih programov in projektov, ki so usmerjeni v obnovo in modernizacijo infrastrukture, povečanje energetske učinkovitosti, varstvo okolja, krepitev upravljanja javnih financ, boj proti korupciji ter razvoj znanosti, inovacij, zdravstva, izobraževanja in civilne družbe. "To bo okrepilo naše sodelovanje, povečalo uspešnost naše razvojne pomoči ter zagotovilo trden okvir za dolgoročno partnerstvo pri obnovi in razvoju Ukrajine," je dejala Fajon.

Ministrica je obisk zaključila s srečanjem z ukrajinskim zunanjim ministrom Sibiho, ki se ji je prav tako zahvalil za podporo. "Cenimo naše partnerstvo in vlogo Slovenije, tudi kot nestalne članice Varnostnega sveta ZN," je Sibiha zapisal na omrežju X. Tako na srečanju z Zelenskim kot na srečanju s Sibiho se je Fajon posebej zavzela za vrnitev prisilno razseljenih ukrajinskih otrok, pa tudi za izpustitev pridržanih civilistov in novinarjev, rekoč da mora biti navedeno, kot je sama zapisala na omrežju X, v ospredju vseh mirovnih prizadevanj.

"Slovenija stoji Ukrajini ob strani - ne samo z besedami, temveč tudi z dejanji," je povedala. Dodala je, da vojni zločini ne smejo ostati nekaznovani in da Slovenija podpira ustanovitev posebnega sodišča za agresijo, ki se mu tudi namerava pridružiti. Ob robu obiska je Fajon sodelovala na konferenci o odpornosti in evropski prihodnosti regije Sumi, ki je potekala na Diplomatski akademiji ukrajinskega zunanjega ministrstva, so še sporočili z MZEZ.

12.27 Po obsežnih ruskih napadih na Ukrajino velik del države brez elektrike

Ruske sile so preteklo noč v obsežnih napadih z raketami in droni na energetsko infrastrukturo v Ukrajini prekinile dostavo elektrike v velikem delu države, so danes sporočili iz Kijeva. V Zaporožju sta bili v napadih na stanovanjske stavbe ubiti dve osebi, več deset ljudi je bilo ranjenih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da je Rusija v nočnih napadih uporabila več kot 650 dronov in več kot 50 raket, tudi balističnih, ki so jih večino sestrelili.

Tiste, ki jih niso, pa so poškodovale več stanovanjskih poslopij v Zaporožju na jugovzhodu države, pri čemer sta umrli dve osebi, več deset ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi pet otrok, je dodal. Lokalne oblasti so pred tem poročale o eni smrtni žrtvi in 17 ranjenih. Objavile so tudi posnetke porušenega večnadstropnega stanovanjskega poslopja.

Ukrajina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ukrajinsko ministrstvo za energetiko je medtem sporočilo, da je zaradi ruskih napadov veliko odjemalcev ostalo brez elektrike, ne da bi navedlo podrobnosti. Energetski operater Ukrenergo je pojasnil, da je z namenom razbremenitve omrežja v večini regij uvedel izredne prekinitve oskrbe z elektriko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih dobavitelja električne energije DTEK je bila oprema v termoelektrarnah v več regijah močno poškodovana. Zelenski je obsodil tudi obsežen ruski napad na termoelektrarne – že tretji v oktobru. Zagotovil je, da si prizadevajo čim hitreje znova vzpostaviti dobavo elektrike in oskrbo z vodo, kjer je bila prekinjena.

V zahodni regiji Lvov, ki meji na Poljsko, so ruske sile po podatkih lokalnih oblasti prav tako napadle dva energetska objekta.

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je v izjavi na družbenih omrežjih obtožila Rusijo, da izvaja sistematične napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, s katerimi pred zimo napada "življenja, dostojanstvo in toploto Ukrajincev". Zelenski pa je Moskvo obtožil, da "vodi teroristično vojno proti samemu življenju" in da je ključno, da se na te napade odgovori s sankcijami in pritiski.

Rusija je sicer od začetka invazije na Ukrajino leta 2022 pred vsako zimo izvajala napade na njeno energetsko infrastrukturo, zaradi česar je bil Kijev prisiljen omejiti porabo elektrike in jo uvažati.

Na drugi strani je rusko obrambno ministrstvo danes sporočilo, da so preteklo noč sestrelili 170 ukrajinskih dronov, od tega 48 v regiji Brjansk, ki meji na Ukrajino, in devet v moskovski regiji.

