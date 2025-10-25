Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sobota,
25. 10. 2025,
17.25

Sobota, 25. 10. 2025, 17.25

1 ura, 31 minut

Skrivnostni ruski dron bega Ukrajince. "Nihče ne ve, kaj je to."

Avtor:
A. Ž.

Ruski obročasti dron | Posnetek skrivnostnega ruskega drona. | Foto Posnetek zaslona/Serhej Fleš/Facebook

Posnetek skrivnostnega ruskega drona.

Foto: Posnetek zaslona/Serhej Fleš/Facebook

Je valjaste oblike, spominja na običajne slike NLP-jev in naj bi redno letel v Ukrajini: dron z obročastimi krili. Nov videoposnetek trdi, da prikazuje prej neznan leteči predmet.

Rusija očitno trenutno testira uporabo prej popolnoma neznane vrste drona v Ukrajini, za katerega je značilna obročasta zasnova kril. V torek je ukrajinski vojaški strokovnjak in radijski specialist Serhij Beskrestnov (vzdevek: Serhej Fleš) na Facebooku objavil slike in videoposnetke predmeta, ki mu jih je domnevno posredovala ukrajinska vojska s fronte, piše nemški medij Tagesspiegel.

V objavljenem videoposnetku je mogoče videti bel leteči predmet, ki leti neposredno proti kameri. Sestavljen je iz ravnega, večinoma votlega valjastega obroča z napravo, nameščeno v njegovem središču. Druga zelo zamegljena fotografija prikazuje leteči predmet, katerega oblika spominja na običajne upodobitve NLP-jev. Slike še niso bile neodvisno preverjene.

"Ta stvar je skrivnost," piše Beskrestnov na svojem računu na družbenem omrežju Facebooku. Nadalje poroča, da "stvar" trenutno redno leti po nebu in jo opazujejo na fronti.

Dron, ki lahko tudi napada?

Ukrajinska spletna stran z novicami United24 je v četrtek prav tako poročala o najnovejših opažanjih novega drona z obročastimi krili. Predmet so nedavno odkrile ukrajinske enote zračne obrambe na območju fronte.

"Zdi se, da je primeren tako za izvidniške kot za napadalne misije," je zapisala medijska platforma v angleškem jeziku. Glede na informacije ima letalo novo, prepoznavno zasnovo obročastih kril, ki bi lahko izboljšala aerodinamično učinkovitost in nosilnost. Ta zasnova izboljša vzgon in stabilnost, hkrati pa omogoča večjo nosilnost ali doseg.

Ime modela je še neznanka

Ime modela, njegove specifične tehnične specifikacije in proizvajalec naj bi še vedno bili neznani. Vendar pa United24 poudarja, da so ruski razvijalci in oblikovalci brezpilotnih letal v preteklosti že predstavili modele s podobnimi koncepti.

Poljska tehnološka revija Komputer Świat ga je v četrtkovem poročilu primerjala z ruskim tipom brezpilotnega letalnika, ki je bil pred kratkim predstavljen predstavnikom ruskih državnih medijev. Po poročanju bi lahko bil brezpilotni letalnik z obročastimi krili model Kometa obrambnega podjetja Šag Vpered s sedežem v Lipecku.

