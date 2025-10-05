Noč groze v Evropi: ruski droni in rakete napadli Ukrajino, Poljaki dvignili vojaška letala #video

Evropa se je prebudila v novo noč strahu in napetosti. Rusija je ob štirih zjutraj sprožila obsežen raketni in dronski napad na Ukrajino, pri čemer so bile tarče predvsem zahodno mesto Lvov - le nekaj deset kilometrov od meje s Poljsko - ter industrijsko središče Zaporožje na jugovzhodu države. Varšava je kot odziv dvignila vojaška letala, aktivirala radarske sisteme in razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti. Analitiki opozarjajo, da bi lahko to pomenilo najresnejšo varnostno krizo v Evropi po letu 2022.

Ruski napadi vse bližje meji z Natom

Ukrajinske oblasti so potrdile, da je bil Lvov, pomembno zahodno mesto le 70 kilometrov od meje s Poljsko, ponoči pod intenzivnim raketnim in dronskim obstreljevanjem. Po navedbah guvernerja Maksima Kozyckega sta v napadih umrli dve osebi, dve sta bili ranjeni, del mesta pa je ostal brez elektrike. Župan Lvova Andrij Sadovij je opozoril, da je bila zračna obramba "izjemno aktivna" in da je bilo prebivalcem priporočeno, naj ne zapuščajo stanovanj.

Poglejte, kaj se je dogajalo ponoči in kaj so morali postoriti gasilci

V Zaporožju je bil cilj napadov energetski objekt – ena oseba je umrla, več kot 73.000 ljudi pa je ostalo brez električne energije. Med ranjenimi je bilo tudi 16-letno dekle.

"Gre za enega najbolj intenzivnih valov napadov v zadnjih tednih," je zapisal guverner Ivan Fedorov. "Cilj je bil uničiti energetsko infrastrukturo in zasejati paniko."

Poljska in NATO v najvišji pripravljenosti

Napadi so sprožili takojšen odziv Poljske, ki je aktivirala vse varnostne protokole. Poljska vojska je potrdila, da so bili bojni letalniki in radarski sistemi dvignjeni v zrak, zavezniški NATO letalniki pa so sodelovali pri varovanju zračnega prostora.

"Poljska in zavezniška letala delujejo v našem zračnem prostoru, medtem ko so protizračni sistemi v najvišji pripravljenosti," je zapisalo poljsko operativno poveljstvo.

Vzporedno z napadi na Ukrajino so Litva, Danska in Nemčija poročale o neznanih objektih v zraku, zaradi česar je bila litovska prestolnica Vilnius čez noč prisiljena zapreti svoje letališče.

Kaj pomeni to za Evropo?

Strokovnjaki opozarjajo, da Rusija s temi napadi preizkuša odziv Nata. Napadi na območja blizu Poljske pomenijo nevarno eskalacijo in povečujejo tveganje za neposreden stik med rusko in zavezniško vojsko.

Uničena stanovanjska stavba in zoglenelo vozilo po ruskem zračnem napadu v Zaporožju. Foto: Reuters Po podatkih ukrajinskih oblasti je bila celotna država med 4. in 6. uro zjutraj pod zračnim alarmom, kar potrjuje obseg ruskih napadov. Rusija trenutno nadzoruje okoli petino ukrajinskega ozemlja, vključno s Krimom, Doneckom in Luganskom, ki jih je zasedla po začetku invazije leta 2022.

Medtem se povečuje tudi politična napetost - ZDA so prvič javno podprle možnost ukrajinskih napadov znotraj ruskega ozemlja. Po besedah ameriškega posebnega odposlanca Keitha Kellogga "ni več varnih zatočišč" za rusko vojsko.

Kaj opozarjajo analitiki?

Varnostni strokovnjaki menijo, da Moskva napade stopnjuje v pripravah na zimo. Cilj naj bi bil izčrpati Ukrajino in testirati vzdržljivost evropske energetske mreže. "Vsak ruski napad v bližini poljske meje je tvegana igra z ognjem," opozarja poljski analitik Piotr Łukasiewicz. "Ena sama napaka bi lahko sprožila širši konflikt, ki bi zajel celotno Evropo."