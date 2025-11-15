Neverjetni posnetki prihajajo iz Irske, kjer so močni vetrovi, ki jih spremlja obilno deževje, na obalo blizu Dublina nanesli ogromne količine morske pene.

Prebivalci obalnega mesta Loughshinny v bližini Dublina so osupli nad prizori, ki so jih pričakali, ko so stopili iz hiše. Bela odeja ni sneg, pač pa morska pena. To so na obalo prinesli močni vetrovi, ki jih spremlja obilno deževje.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, ki prikazuje kmetijo, pokrito s peno. Posnetek je delil domačin, ki že 50 let živi v mestu in česa takega še nikoli ni videl.

Gre za naraven pojav

Morska pena nastane, ko se morska voda, bogata z organskimi snovmi, močno speni, nato pa jo veter odnese na kopno.