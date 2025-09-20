Preplah: na dublinskem letališču evakuacija potnikov

Na delu terminala dublinskega letališča so evakuirali potnike, letališke oblasti pa so se za to odločile zaradi previdnostnih ukrepov. Podrobnosti o vzroku incidenta niso pojasnili.

"Varnost naših potnikov in osebja je naša absolutna prednostna naloga," so pojasnili v uradni izjavi.

Potnikom so svetovali, naj za najnovejše informacije preverijo status svojih letov neposredno pri letalskih družbah, saj so lahko vozni redi "začasno moteni".

Kasneje so objavili, da je vse pod nadzorom in bodo lete nadaljevali.

(1/2) 🚨 Update 13:50: Dublin Airport confirms Terminal 2 has received the all-clear. Passengers will shortly re-enter & flights are expected to resume within 30 mins.



Some temporary disruption may continue during the remainder of the day - check with your airline for updates. pic.twitter.com/FToKBPillk — Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025

Pristojni z letališča so še poudarili, da ni nobenih znakov povezave tega dogodka s kibernetskim napadom, ki je danes povzročil težave pri delovanju več večjih evropskih letališč, vključno s Heathrowom, Brusljem in Berlinom. Na fotografiji je dublinsko letališče. Foto: Guliverimage

Spomnimo, Collins Aerospace je predhodno potrdil, da je odkril "kibernetsko motnjo", usmerjeno v njegovo programsko opremo MUSE. Gre za platformo, ki se po vsej Evropi uporablja za elektronsko prijavo potnikov in rokovanje s prtljago.