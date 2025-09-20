Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sobota,
20. 9. 2025,
15.56

44 minut

Sobota, 20. 9. 2025, 15.56

44 minut

Preplah: na dublinskem letališču evakuacija potnikov

Na. R.

Dublin, Irska, letališče | Potnike so evakuirali zaradi previdnosti, a le za kratek čas, so pojasnili na letališču.

Potnike so evakuirali zaradi previdnosti, a le za kratek čas, so pojasnili na letališču.

Foto: Guliverimage

Na delu terminala dublinskega letališča so evakuirali potnike, letališke oblasti pa so se za to odločile zaradi previdnostnih ukrepov. Podrobnosti o vzroku incidenta niso pojasnili.

"Varnost naših potnikov in osebja je naša absolutna prednostna naloga," so pojasnili v uradni izjavi.

Potnikom so svetovali, naj za najnovejše informacije preverijo status svojih letov neposredno pri letalskih družbah, saj so lahko vozni redi "začasno moteni".

Kasneje so objavili, da je vse pod nadzorom in bodo lete nadaljevali. 

Pristojni z letališča so še poudarili, da ni nobenih znakov povezave tega dogodka s kibernetskim napadom, ki je danes povzročil težave pri delovanju več večjih evropskih letališč, vključno s Heathrowom, Brusljem in Berlinom.

Spomnimo, Collins Aerospace je predhodno potrdil, da je odkril "kibernetsko motnjo", usmerjeno v njegovo programsko opremo MUSE. Gre za platformo, ki se po vsej Evropi uporablja za elektronsko prijavo potnikov in rokovanje s prtljago.

Letališče Bruselj
