Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
20. 9. 2025,
11.26

59 minut

Sobota, 20. 9. 2025, 11.26

59 minut

Zaradi kibernetskega napada zamude na letališčih v Bruslju, Berlinu in Londonu

Avtorji:
R. K., STA

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kibernetski napad na ponudnika storitev za sisteme prijave in vkrcanja je povzročil motnje na letališčih v Bruslju, Berlinu in Londonu. Zaradi napada danes na letališčih prihaja do zamud in tudi odpovedi letov, poroča tiskovna agencija Reuters.

Letališče Berlin-Brandenburg je danes sporočilo, da je bil v petek napaden ponudnik storitev za sisteme za obravnavo potnikov. Letališče je nato prekinilo povezave z napadenimi sistemi in potnike opozorilo, da morajo zdaj računati na daljše čakalne čase pri prijavi in vkrcanju ter zamude.

Nemško letališče je v izjavi navedlo, da ni bilo cilj napada, je bilo pa posredno prizadeto. Navedlo je še, da se ponudnik sistema uporablja na letališčih po vsej Evropi in da so prizadeta tudi druga evropska letališča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi na letališču v Bruslju je bil v petek zvečer napaden ponudnik storitev za sisteme prijave in vkrcanja, zaradi česar so pričakovali motnje v letalskem prometu, letališče pa je opozorilo na zamude in odpovedi letov.

Do zamud prihaja tudi na londonskem Heathrowu. Ali so prizadeta še druga letališča, za zdaj ni jasno.

