Drama nad Zagrebom: letalo je prisilno pristalo

Okoli 8. ure zjutraj je na mednarodnem letališču Franjo Tuđman v Zagrebu izredno pristalo letalo nemške družbe Eurowings. Posadka je zahtevala nujen pristanek, potem ko je v kabini zaznala dim, poročajo hrvaški mediji.

Kot je pojasnila predstavnica za stike z javnostjo Lidija Capković Martinek, je bilo v skladu s predpisanimi postopki takoj aktivirano lokalno reševanje za izredno pristajanje. Letalo je varno pristalo, za potnike, posadko in infrastrukturo pa ni bilo nobene nevarnosti.

Posadka takoj ukrepala

Po dostopnih informacijah je posadka po zaznavi dima v kabini nemudoma sprožila varnostne postopke. Letalo je brez posledic pristalo na stezi, potniki pa so bili po pristanku varno prepeljani z letala. Incident ni vplival na infrastrukturo letališča ali druge lete.