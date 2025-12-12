Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
12. 12. 2025,
12.31

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Harry Kane Borussia Dortmund RB Leipzig Bayern München tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bundesliga nemško prvenstvo

Petek, 12. 12. 2025, 12.31

34 minut

Nemško prvenstvo, 14. krog

Nadaljevanje strelskega šova Harryja Kana? V München prihaja najslabši.

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Harry Kane | Odkar nosi Harry Kane dres Bayerna, ga v bundesligi spremlja izjemna statistika. Na 76 nastopih je dosegel kar 79 zadetkov. | Foto Reuters

Odkar nosi Harry Kane dres Bayerna, ga v bundesligi spremlja izjemna statistika. Na 76 nastopih je dosegel kar 79 zadetkov.

Foto: Reuters

Nogometni ples v bundesligi se bo ta konec tedna začel v Berlinu, kjer bodo danes gostovali rdeči biki. Drugouvrščeni RB Leipzig se bo pri Unionu mudil brez Kevina Kampla, ki zaradi osebnih razlogov že dolgo ne igra za bike. Leipzig lahko z zmago zaostanek za vodilnim Bayernom zmanjša na pet točk. Bavarci, ki so v tej sezoni imenitni, bodo v nedeljo na Allianz Areno prihaja zadnjeuvrščeni Mainz. Obeta se nova priložnost za nadaljevanje izjemnega strelskega šova Harryja Kana, ki je v tej sezoni že pri 17 zadetkih. V nedeljo bo dejavna tudi Borussia Dortmund. Rumeno-črne čaka zahtevno gostovanje v Freiburgu.

Nemško prvenstvo, 14. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Lestvica: 

Standings provided by Sofascore

Najboljši strelci:

17 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht)
– Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.), Undav (Stuttgart)
– Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Olise (Bayern)
– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)

Liverpool Dominik Szoboszlai
Sportal Oblakovi do preobrata, olajšanje za Liverpool, Bayern slavi 17-letnika
Harry Kane
Sportal Bayern odpihnil Stuttgart, Leipzig napolnil mrežo Eintrachtu, Dortmund ostaja v stiku
Harry Kane Borussia Dortmund RB Leipzig Bayern München tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bundesliga nemško prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.