Nadaljevanje strelskega šova Harryja Kana? V München prihaja najslabši.

Nogometni ples v bundesligi se bo ta konec tedna začel v Berlinu, kjer bodo danes gostovali rdeči biki. Drugouvrščeni RB Leipzig se bo pri Unionu mudil brez Kevina Kampla, ki zaradi osebnih razlogov že dolgo ne igra za bike. Leipzig lahko z zmago zaostanek za vodilnim Bayernom zmanjša na pet točk. Bavarci, ki so v tej sezoni imenitni, bodo v nedeljo na Allianz Areno prihaja zadnjeuvrščeni Mainz. Obeta se nova priložnost za nadaljevanje izjemnega strelskega šova Harryja Kana, ki je v tej sezoni že pri 17 zadetkih. V nedeljo bo dejavna tudi Borussia Dortmund. Rumeno-črne čaka zahtevno gostovanje v Freiburgu.