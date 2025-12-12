Petek, 12. 12. 2025, 12.31
Nemško prvenstvo, 14. krog
Nadaljevanje strelskega šova Harryja Kana? V München prihaja najslabši.
Nogometni ples v bundesligi se bo ta konec tedna začel v Berlinu, kjer bodo danes gostovali rdeči biki. Drugouvrščeni RB Leipzig se bo pri Unionu mudil brez Kevina Kampla, ki zaradi osebnih razlogov že dolgo ne igra za bike. Leipzig lahko z zmago zaostanek za vodilnim Bayernom zmanjša na pet točk. Bavarci, ki so v tej sezoni imenitni, bodo v nedeljo na Allianz Areno prihaja zadnjeuvrščeni Mainz. Obeta se nova priložnost za nadaljevanje izjemnega strelskega šova Harryja Kana, ki je v tej sezoni že pri 17 zadetkih. V nedeljo bo dejavna tudi Borussia Dortmund. Rumeno-črne čaka zahtevno gostovanje v Freiburgu.
Nemško prvenstvo, 14. krog:
Petek, 12. december:
Sobota, 13. december:
Nedelja, 14. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
17 – Kane (Bayern)
8 – Burkardt (Eintracht)
7 – Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.), Undav (Stuttgart)
6 – Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Olise (Bayern)
5 – Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)