Š. L.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
18.12

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 18.12

50 minut

Svetislav Pešić spet trener Bayerna

Š. L.

Svetislav Pešić | Svetislav Pešić bo vodil Bayern. | Foto Guliverimage

Svetislav Pešić bo vodil Bayern.

Foto: Guliverimage

Košarkarje münchenskega Bayerna bo do konca sezone vodil srbski strokovnjak Svetislav Pešić, ki je v preteklosti že vodil bavarski klub. Zamenjal bo Gordona Herberta, ki so se mu v klubu po seriji porazov zahvalili za sodelovanje.

"Vesel sem, da v klubu menijo, da lahko pomagam tudi v takšnem položaju," je dejal 76-letni srbski strateg. Čaka ga težak začetek službe, saj bo Bayern v torek v evroligi gostil vodilno zasedbo Hapoel Tel Aviv. Bayern je trenutno na predzadnjem, 19. mestu letvice. Pešić se tako vrača v znano okolje. Nekdanji srbski selektor, zadnje obdobje na klopi Srbije je končal septembra letos, je med številnimi klubi, ki jih je vodil v bogati karieri, treniral tudi bavarskega velikana med letoma 2012 in 2016 ter z njim osvojil en naslov nemškega prvaka.

Münchenčani so v soboto končali sodelovanje s Kanadčanom Herbertom. Ta je Nemčijo poleti 2023 popeljal do naslova svetovnih prvakov, po lanskih OI v Parizu pa je selektorsko mesto zamenjal za trenersko klop pri Bayernu.

"Svetislav pozna mesto, pozna Bayern, pozna evorligo. Pozna tudi številne v klubu, tako da bo obdobje prilagajanja kratko. To in njegove izkušnje so pretehtali za takšno odločitev," pa je odločitev za Pešića pojasnil športni direktor kluba Dragan Tarlać.

