Četrtek, 5. 3. 2026, 10.16
1 ura, 3 minute
Evroliga, 30. krog
Okrnjen spored, vodilni proti Monacu
Po reprezentančnem premoru se bo danes v okrnjenem sporedu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu nadaljevalo tudi tekmovanje v evroligi. Vodilni Fenerbahče bo gostil Monaco, Barcelona pa se bo mudila pri milanski Olimpii.
V petek bo Crvena zvezda gostila Bayern, Olympiacos čaka grški derbi s Panathinaikosom, za konec kroga pa bo Baskonia Stefana Joksimovića, ki se je vnovič izkazal v dresu slovenske izbrane vrste, gostila Paris.
Evroliga, 30. krog:
Četrtek, 5. marec
Petek, 6. marec