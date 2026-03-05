Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

5. 3. 2026,
10.16

Četrtek, 5. 3. 2026, 10.16

1 ura, 3 minute

Evroliga, 30. krog

Okrnjen spored, vodilni proti Monacu

Š. L.

Wade Baldwin Fenerbahče | Fenerbahče bo gostil Monaco. | Foto Guliverimage

Fenerbahče bo gostil Monaco.

Foto: Guliverimage

Po reprezentančnem premoru se bo danes v okrnjenem sporedu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu nadaljevalo tudi tekmovanje v evroligi. Vodilni Fenerbahče bo gostil Monaco, Barcelona pa se bo mudila pri milanski Olimpii.

V petek bo Crvena zvezda gostila Bayern, Olympiacos čaka grški derbi s Panathinaikosom, za konec kroga pa bo Baskonia Stefana Joksimovića, ki se je vnovič izkazal v dresu slovenske izbrane vrste, gostila Paris.

Evroliga, 30. krog:

Četrtek, 5. marec

Petek, 6. marec

Lestvica:

Sportal Klubi z vojnih območij začasni dom našli na Balkanu: Prepeličevi v Sarajevu
