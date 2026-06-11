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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
11. 6. 2026,
13.37

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek
pilates vadba poletje šport

Četrtek, 11. 6. 2026, 13.37

31 minut

Kaj je "power" pilates in v čem se razlikuje od klasičnega pilatesa?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

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moda, joga, vadba | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pilates je že leta ena izmed najbolj priljubljenih vadb za krepitev telesa, izboljšanje drže in povečanje gibljivosti. V zadnjih letih pa vse več pozornosti priteguje tudi "power" pilates, ki predstavlja bolj dinamično in intenzivno različico tradicionalnega pilatesa. Čeprav obe obliki vadbe temeljita na podobnih načelih, med njima obstajajo pomembne razlike, ki vplivajo na način vadbe in dosežene rezultate. Razkrivamo vam jih v nadaljevanju tega članka.

Kaj je "power" pilates?

"Power" pilates je novejša različica pilatesa, ki združuje klasične pilates principe z večjo intenzivnostjo in hitrejšim tempom izvajanja vaj. Vadba vključuje tekoče prehode med gibi, več ponovitev in daljše aktiviranje mišic, zaradi česar se poveča tudi srčni utrip. Cilj ni le izboljšanje stabilnosti in telesne drže, temveč tudi razvoj moči, vzdržljivosti in splošne telesne pripravljenosti.

Katere pa so glavne značilnosti klasičnega pilatesa?

Klasični pilates temelji na natančno izvedenih gibih, osredotočenosti na dihanje in aktivaciji globokih mišic trupa. Vadba običajno poteka v počasnejšem tempu, pri čemer je poudarek na pravilni tehniki, nadzoru gibanja in povezavi med telesom in umom. Namenjena je izboljšanju telesne stabilnosti, gibljivosti in zavedanja lastnega telesa.

@courtneywatts.studio SAVE + TRY 💛💛 Power Pilates using dumbbells and ankle weights. Featured exercises: • high to bear plank rotations • SA row + donkey kick • SA fly + thread the needle • 90/90 lunge + chest opener • scooter kickback • spiderman plank FULL workout on-demand 🫶 #pilates #pilateschallenge #pilatesworkout #workout #fyp ♬ Hustle Advisor Get Knowledge. Get rich - hustleadvisor

Večja intenzivnost in poraba energije

Ena največjih razlik med "power" pilatesom in klasičnim pilatesom je intenzivnost vadbe. Ker so gibi hitrejši in so premori med vajami krajši, telo porabi več energije. Zaradi tega je "power" pilates pogosto priljubljena izbira med posamezniki, ki želijo poleg krepitve mišic izboljšati tudi svojo telesno kondicijo in podpreti proces izgube telesne mase.

Katera oblika vadbe bolj krepi mišice?

Obe obliki pilatesa učinkovito krepita mišice, predvsem mišice trupa, hrbta, nog in zadnjice. Pri "power" pilatesu so mišice zaradi večjega števila ponovitev in daljšega časa pod obremenitvijo pogosto bolj intenzivno aktivirane. Klasični pilates pa daje večji poudarek natančnosti gibanja in pravilni aktivaciji posameznih mišičnih skupin.

@lisanicolaisen_ A whole lot of POWER Pilates workouts coming to you because we are working on something SO exciting that is launching this month!! @BODYPULSEPILATES Save & give this workout a go!👇🏽 - Scooter into curtsy lunge - Squat into rotation - Leg lift with row to shoulder press - Diagonal leg lift sweep - Dead bug - Single leg bridge w/ leg lower & overhead press 45/15 x4 rounds! #pilates #pilatesinstructor #workout #pilateslovers #workoutmotivation #fitness ♬ Spectrum (Say My Name) - Xd

Komu je sploh namenjen "power" pilates?

"Power" pilates je primeren za posameznike, ki si želijo bolj energične vadbe in imajo že nekaj izkušenj z osnovnimi pilates vajami ali drugimi oblikami rekreacije. To je pomembno, saj je pravilna tehnika izvajanja zelo pomembna. Zaradi večje intenzivnosti je lahko zahtevnejši za popolne začetnike, vendar ga je mogoče prilagoditi različnim stopnjam telesne pripravljenosti.

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